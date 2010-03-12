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Apple iPad ön siparişte

Apple, merakla beklenen tableti iPad'in US Apple Store'da ön siparişi başladı
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın merakla beklenen tableti iPad için ön sipariş alımına başlandı.

Apple firması, iPad için ön sipariş alımını US Apple Store'da başlattı. Apple iPad'in, WiFi iPad ve WiFi + 3G iPad olarak tercih edilebilir durumda olduğu belirtiliyor. WiFi iPad'in 16GB, 32GB ve 64GB olarak satılacağı ve fiyatlarının 499$, 599$ ve 699 $ olacağı ifade ediliyor. WiFi iPad'i ön sipariş ile satın alan kullanıcıların 3 Nisan'da teslim alacakları belirtiliyor.

Apple iPad'in WiFi + 3G modeli için de ön siparişin başladığı belirtilirken bu modelinde 16GB, 32GB ve 64GB olarak satılacağı söyleniyor. WiFi+3G iPad sahibi olmak isteyen müşterilerin 629$, 729$ ve 829$ ödemesi gerekiyor. WiFi+3G iPad'in dağtımının da Nisan ayı içinde olacağı söylenirken kesin bir tarih belirtilmiyor.

Apple iPad, için İngiltere ve Avrupa pazarı için kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bulunmuyor


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DH Misafiri 8 yıl
en kötü yanı flash video desteğinin ve usb girişinin olmaması
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flayzeraynx 8 yıl
flash artik var
usb girisi ise adaptor araciligi ile (jb destegi gerekiyor) saglanabiliyor.. olmadigini kim soyledi :)
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61gün 9 yıl
Tamam da bu ciktigi gun yokmuydu zaten. Sitesinde ben gormustum pre order tusu. Ben mi yanlis hatirliyorum
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Momo-Oz 9 yıl
off yine alamicaz yani
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a1g0rithm 9 yıl
millet dışarıda v12 5000cc otomobile 20.000 dolara biner...
biz burada bir ömür çalışsak bir silindirini satın alamayız...

orada 500 dolara çoluk çocuk kullanırken biz ülkemizde vitrinlerde görür iç geçiririz sadece...

vergi toplamayı bilmeyen mallar var çünkü başımızda...
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mynokia 9 yıl
Çok güzel cihaz ama Türkiyeye gelirse 1 milyardan aşagı gelmez bnce
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Deniz 9 yıl

mynokia
Çok güzel cihaz ama Türkiyeye gelirse 1 milyardan aşagı gelmez bnce


Ben size sadece sunu soyliyim 499$ olan model 499€ + kdv olucak..
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umtyilmz 9 yıl
iPad 32 GB acaba 1000 tl den fazla mı olur fiyatı ülkemizde ?
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