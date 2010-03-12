Apple iPad ön siparişte

Apple'ın merakla beklenen tableti iPad için ön sipariş alımına başlandı.
Apple firması, iPad için ön sipariş alımını US Apple Store'da başlattı. Apple iPad'in, WiFi iPad ve WiFi + 3G iPad olarak tercih edilebilir durumda olduğu belirtiliyor. WiFi iPad'in 16GB, 32GB ve 64GB olarak satılacağı ve fiyatlarının 499$, 599$ ve 699 $ olacağı ifade ediliyor. WiFi iPad'i ön sipariş ile satın alan kullanıcıların 3 Nisan'da teslim alacakları belirtiliyor.
Apple iPad'in WiFi + 3G modeli için de ön siparişin başladığı belirtilirken bu modelinde 16GB, 32GB ve 64GB olarak satılacağı söyleniyor. WiFi+3G iPad sahibi olmak isteyen müşterilerin 629$, 729$ ve 829$ ödemesi gerekiyor. WiFi+3G iPad'in dağtımının da Nisan ayı içinde olacağı söylenirken kesin bir tarih belirtilmiyor.
Apple iPad, için İngiltere ve Avrupa pazarı için kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bulunmuyor
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usb girisi ise adaptor araciligi ile (jb destegi gerekiyor) saglanabiliyor.. olmadigini kim soyledi :)
biz burada bir ömür çalışsak bir silindirini satın alamayız...
orada 500 dolara çoluk çocuk kullanırken biz ülkemizde vitrinlerde görür iç geçiririz sadece...
vergi toplamayı bilmeyen mallar var çünkü başımızda...
Ben size sadece sunu soyliyim 499$ olan model 499€ + kdv olucak..