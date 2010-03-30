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Apple, iPad'in genel özelliklerinin videolu tanıtımını yayınladı

Apple, iPad'in genel özelliklerinin kullanımını içeren bir video yayınladı
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple, 3 Nisan'da piyasaya sunmaya hazırlandığı tableti iPad'in kullanım videosunu yayınladı. Piyasaya çıkmasına sayılı günler kalan iPad'in temel özelliklerinin anlatıldığı rehber videolarda Safari, Mail, iBooks,ve iWork suite gibi uygulamaların kullanımına ait bilgiler yer alıyor.

Buradan ulaşabileceğiniz eğitici video ile iPad'in kullanımı ve uygulamalarıhakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


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Erasmus78 9 yıl
Bayıldım desem yeridir.
İzledikçe saniye başına bir iPad siparişi veresim geldi ya.
Yok böyle bişey. :))
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ulwi 9 yıl
ben izledikten sonra iyice heveslendim , amerikaya gidecek arkadaşa baskılar yapmaya başladım daha erken gitmesi için, yanlız ipad fiyatı nedeniyle sadece amerikadan alınabilir, avrupada bile çok pahalı, 64 gb lık wifi+3g modeli 999 euro olacakmış , amerikada aynı model 590 euro ya denk geliyor, haliyle bende amerikadan aldıracam güzelim cihazımı


bu arada ipad bölümü açılmış forumda , şu anda konu açılamıyor ama en yakın zamanda haberler ve konular yüklenir sanırım ipad bölümüne...
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