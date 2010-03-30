Apple, iPad'in genel özelliklerinin videolu tanıtımını yayınladı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple, 3 Nisan'da piyasaya sunmaya hazırlandığı tableti iPad'in kullanım videosunu yayınladı. Piyasaya çıkmasına sayılı günler kalan iPad'in temel özelliklerinin anlatıldığı rehber videolarda Safari, Mail, iBooks,ve iWork suite gibi uygulamaların kullanımına ait bilgiler yer alıyor.
Buradan ulaşabileceğiniz eğitici video ile iPad'in kullanımı ve uygulamalarıhakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
İzledikçe saniye başına bir iPad siparişi veresim geldi ya.
Yok böyle bişey. :))
bu arada ipad bölümü açılmış forumda , şu anda konu açılamıyor ama en yakın zamanda haberler ve konular yüklenir sanırım ipad bölümüne...