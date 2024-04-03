Tam Boyutta Gör Hem güncelleme hemde ürün desteği konusunda en aktif şirketlerden Apple, eski Apple cihazların bulunduğu''Vintage'' ve ''Eski'' ürünler listesi (eski ürünler) listesini belirli aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Şimdi bu listeye, bir dönemin popüler cihazları iPhone 6 Plus ve iPad Mini 4 eklendi.

Apple, iPhone 6 Plus ve iPad Mini 4 desteğini kesiyor

Kaçıranlar için Apple'ın eski ürünler listesi, beş yıldan daha uzun bir süre önce ve yedi yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımını durdurduğu cihazları içeriyor. Apple, eski cihazlar için 7 yıla kadar veya yasaların gerektirdiği şekilde servis ve parça sağlıyorken onarımlar tabi ki de parçaların bulunabilirliğine bağlı oluyor.

Geçtiğimiz saatlerde ise ABD'li dev, resmi web sitesi üzerinden iPhone 6 Plus'ın ''Vintage'', iPad Mini 4'ün ise ''Eski'' cihazlar kategorisine taşındığını ilan etti. Bu da, artık Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafından onarım hizmetlerine dahil olmayacağı anlamına geliyor. Ancak üçüncü taraf servis sağlayıcılarının onarıma devam edeceğini hatırlatalım.

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Hatırlayacak olursak, iPhone 6 serisi, Apple Pay ödeme sistemini destekleyen ilk cihazlardı ve şirket ilk kez bu model ile daha büyük bir ekran seçeneği sunmaya başlamıştı. Hatta bu strateji günümüzde halen devam ediyor.

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Apple, iPhone 6 Plus ve iPad Mini 4 desteğini kesiyor