Apple, iPhone 6 Plus ve iPad Mini 4 desteğini kesiyor
Kaçıranlar için Apple'ın eski ürünler listesi, beş yıldan daha uzun bir süre önce ve yedi yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımını durdurduğu cihazları içeriyor. Apple, eski cihazlar için 7 yıla kadar veya yasaların gerektirdiği şekilde servis ve parça sağlıyorken onarımlar tabi ki de parçaların bulunabilirliğine bağlı oluyor.
Geçtiğimiz saatlerde ise ABD'li dev, resmi web sitesi üzerinden iPhone 6 Plus'ın ''Vintage'', iPad Mini 4'ün ise ''Eski'' cihazlar kategorisine taşındığını ilan etti. Bu da, artık Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafından onarım hizmetlerine dahil olmayacağı anlamına geliyor. Ancak üçüncü taraf servis sağlayıcılarının onarıma devam edeceğini hatırlatalım.
Hatırlayacak olursak, iPhone 6 serisi, Apple Pay ödeme sistemini destekleyen ilk cihazlardı ve şirket ilk kez bu model ile daha büyük bir ekran seçeneği sunmaya başlamıştı. Hatta bu strateji günümüzde halen devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...