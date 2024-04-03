Apple Vision Pro’ya “Sevimli Hayalet Casper” özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, “Sevimli Hayalet Casper” benzeri bir özellik alıyor. Cihazın çıkışından bu yana var olan Persona (kullanıcıların görsel temsilleri, avatarları) özelliğinde yapılan nemli geliştirme sayesinde FaceTime ile arayanlar gövdelerinin üst kesimiyle birlikte odanıza geliyor. Yeni uzamsal Persona beta özelliği halihazırda kullanıcılara sunulmaya da başlandı.

Vision Pro için Spatial Persona özelliği

Persona’lar, temel olan iPhone'daki Memojilere benziyor olsalar da aslında onların çok daha gerçekçi versiyonları olarak görülebilirler. Kullanıcılar, Vision Pro'nun dijital bir benzerlik yaratmak için kullandığı 3D yüz taramasını gerçekleştirmesine izin vererek bu biraz garip görünen avatarları kullanabiliyorlar.

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Bununla birlikte uzamsal yani Spatial Persona özelliği ilk olarak WWDC 2023'te gösterilmişti, ancak şimdiye kadar kullanıma sunulmamıştı Bu özellik, paylaşılan sanal deneyimlerin keyfini çıkarmak için hareket etmenize, etkileşimde bulunmanıza, işbirliği yapmanıza ve diğer Vision Pro kullanıcılarıyla göz teması kurmanıza olanak tanıyor. Yeni özellik FaceTime aramaları veya SharePlay gibi diğer çok kullanıcılı etkinlikler sırasında hareketli 2D kutucuk şeklinde görünüyor.

Tam Boyutta Gör Bir başka kullanışlı özellik de desteklenen uygulamaların daha etkileşimi mümkün kılması. Freeform adlı beyaz tahta uygulaması FaceTime desteği sayesinde etkileşimli görüşmeleri mümkün kılıyor. Standart Persona’lar sadece kutucuğa sıkışıp kalan avatarlardan oluştuğu için bu gelişme önemli. Bir başka güzel özellik de Apple TV ile sağlanan uyum. Spatial Persona’lar ile birlikte kullanıcıları örneğin koltukta yan yana oturuyorlarmış gibi sıralayabilir ve sevdiğiniz diziyi izleyebilirsiniz.

Spatial Persona özelliği şu anda herkese açık beta sürümünde ve bir aramada en fazla beş kullanıcıyla çalışabiliyor. Özelliğe erişmek için ise visionOS'un en son sürümünde (1.1.1) olunması gerekiyor. Aşağıdaki video aracılığıyla kullanım senaryolarını ve özelliğin nasıl göründüğünü izleyebilirsiniz.

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