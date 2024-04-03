Apple Vision Pro’ya “Sevimli Hayalet Casper” özelliği geldi

Vision Pro için Spatial Persona özelliği
Persona’lar, temel olan iPhone'daki Memojilere benziyor olsalar da aslında onların çok daha gerçekçi versiyonları olarak görülebilirler. Kullanıcılar, Vision Pro'nun dijital bir benzerlik yaratmak için kullandığı 3D yüz taramasını gerçekleştirmesine izin vererek bu biraz garip görünen avatarları kullanabiliyorlar.
Bununla birlikte uzamsal yani Spatial Persona özelliği ilk olarak WWDC 2023'te gösterilmişti, ancak şimdiye kadar kullanıma sunulmamıştı Bu özellik, paylaşılan sanal deneyimlerin keyfini çıkarmak için hareket etmenize, etkileşimde bulunmanıza, işbirliği yapmanıza ve diğer Vision Pro kullanıcılarıyla göz teması kurmanıza olanak tanıyor. Yeni özellik FaceTime aramaları veya SharePlay gibi diğer çok kullanıcılı etkinlikler sırasında hareketli 2D kutucuk şeklinde görünüyor.
Spatial Persona özelliği şu anda herkese açık beta sürümünde ve bir aramada en fazla beş kullanıcıyla çalışabiliyor. Özelliğe erişmek için ise visionOS'un en son sürümünde (1.1.1) olunması gerekiyor. Aşağıdaki video aracılığıyla kullanım senaryolarını ve özelliğin nasıl göründüğünü izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...