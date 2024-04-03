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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro’ya “Sevimli Hayalet Casper” özelliği geldi

    Apple Vision Pro kullanıcıları için yeni uzamsal Persona beta özelliği bugün kullanıma sunuldu. Yeni özellik sayesinde Persona’lar daha gerçekçi ve hareketli olarak yansıtılıyor.
    Apple Vision Pro’ya “Sevimli Hayalet Casper” özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, “Sevimli Hayalet Casper” benzeri bir özellik alıyor. Cihazın çıkışından bu yana var olan Persona (kullanıcıların görsel temsilleri, avatarları) özelliğinde yapılan nemli geliştirme sayesinde FaceTime ile arayanlar gövdelerinin üst kesimiyle birlikte odanıza geliyor. Yeni uzamsal Persona beta özelliği halihazırda kullanıcılara sunulmaya da başlandı.

    Vision Pro için Spatial Persona özelliği

    Persona’lar, temel olan iPhone'daki Memojilere benziyor olsalar da aslında onların çok daha gerçekçi versiyonları olarak görülebilirler. Kullanıcılar, Vision Pro'nun dijital bir benzerlik yaratmak için kullandığı 3D yüz taramasını gerçekleştirmesine izin vererek bu biraz garip görünen avatarları kullanabiliyorlar.

    Bununla birlikte uzamsal yani Spatial Persona özelliği ilk olarak WWDC 2023'te gösterilmişti, ancak şimdiye kadar kullanıma sunulmamıştı Bu özellik, paylaşılan sanal deneyimlerin keyfini çıkarmak için hareket etmenize, etkileşimde bulunmanıza, işbirliği yapmanıza ve diğer Vision Pro kullanıcılarıyla göz teması kurmanıza olanak tanıyor. Yeni özellik FaceTime aramaları veya SharePlay gibi diğer çok kullanıcılı etkinlikler sırasında hareketli 2D kutucuk şeklinde görünüyor.

    Apple Vision Pro’ya “Sevimli Hayalet Casper” özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Bir başka kullanışlı özellik de desteklenen uygulamaların daha etkileşimi mümkün kılması. Freeform adlı beyaz tahta uygulaması FaceTime desteği sayesinde etkileşimli görüşmeleri mümkün kılıyor. Standart Persona’lar sadece kutucuğa sıkışıp kalan avatarlardan oluştuğu için bu gelişme önemli. Bir başka güzel özellik de Apple TV ile sağlanan uyum. Spatial Persona’lar ile birlikte kullanıcıları örneğin koltukta yan yana oturuyorlarmış gibi sıralayabilir ve sevdiğiniz diziyi izleyebilirsiniz.

    Spatial Persona özelliği şu anda herkese açık beta sürümünde ve bir aramada en fazla beş kullanıcıyla çalışabiliyor. Özelliğe erişmek için ise visionOS'un en son sürümünde (1.1.1) olunması gerekiyor. Aşağıdaki video aracılığıyla kullanım senaryolarını ve özelliğin nasıl göründüğünü izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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