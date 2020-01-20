Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor

Tam Boyutta Gör

Apple'ın ilkbahar döneminde yeni bir akıllı telefon çıkarmayı planladığını uzun zamandır biliyoruz. Ancak cihazın hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı. Gelen bilgiler iPhone 9 veya iPhone SE 2 olarak çıkış yapabileceğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran"

Sektöre yakın kaynaklar Apple'ın akıllı telefonu bir an önce piyasaya sürmek için acele ettiğini söylüyor. Bunun nedeni ise şirketin Çin pazarındaki konumunu kaybetmesi. Şu anda iPhone 9 ile ilgili tüm testlerin tamamlandığı ve lansman için kesin tarih belirleneceği bildirildi.

Tam Boyutta Gör

Görselleri internete düşmüştü

Akıllı telefonun çok sayıda render görseli daha önce internete düşmüştü. Ancak nihai tasarımının nasıl olacağını ancak cihaz tanıtıldığında göreceğiz. iPhone 9, 4.7 inçlik ekran ve güncellenmiş A13 Bionic işlemci ile gelecek.

Tasarım olarak iPhone 8'e benzeyecek telefonun arka panelinde iPhone 11 Pro'ya benzer şekilde buzlu cam kullanılacak. Başlangıç fiyatının ise 399 dolar olacağı söyleniyor.

https://news.mydrivers.com/1/668/668228.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.