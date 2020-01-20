Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor

Apple'ın ilkbahar döneminde yeni bir akıllı telefon çıkarmayı planladığını uzun zamandır biliyoruz. Ancak cihazın hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı. Gelen bilgiler iPhone 9 veya iPhone SE 2 olarak çıkış yapabileceğini gösteriyor.İlginizi Çekebilir iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı
Ayrıca Bkz. "Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran"
Sektöre yakın kaynaklar Apple'ın akıllı telefonu bir an önce piyasaya sürmek için acele ettiğini söylüyor. Bunun nedeni ise şirketin Çin pazarındaki konumunu kaybetmesi. Şu anda iPhone 9 ile ilgili tüm testlerin tamamlandığı ve lansman için kesin tarih belirleneceği bildirildi.
Görselleri internete düşmüştü
Akıllı telefonun çok sayıda render görseli daha önce internete düşmüştü. Ancak nihai tasarımının nasıl olacağını ancak cihaz tanıtıldığında göreceğiz. iPhone 9, 4.7 inçlik ekran ve güncellenmiş A13 Bionic işlemci ile gelecek.
Tasarım olarak iPhone 8'e benzeyecek telefonun arka panelinde iPhone 11 Pro'ya benzer şekilde buzlu cam kullanılacak. Başlangıç fiyatının ise 399 dolar olacağı söyleniyor.
https://news.mydrivers.com/1/668/668228.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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a13 işlemci
3gb ram
lcd ekran
tek kamera
farklı görüşler
se 2 ve se 2 PLUS şeklinde 2 telefon gelebilir
face id ve home tuşlu iki ayrı model gelebilir
Biri demiş a13 bionic işlemci var. Var olmasına varda iphone 8 gibi 1800 batarya koyarsa bir işe yaramaz oyun oynarsın 2 saate biter 😂
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