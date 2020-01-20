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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor

    Çin pazarında kan kaybeden Apple, iPhone 9'u bir an önce piyasaya sürerek çıkışa geçmek istiyor. Tüm testleri tamamlanan akıllı telefonun çok yakında satışa sunulabilir.
    2 gün
    17,4b
    20
    35
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor
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    Apple'ın ilkbahar döneminde yeni bir akıllı telefon çıkarmayı planladığını uzun zamandır biliyoruz. Ancak cihazın hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı. Gelen bilgiler iPhone 9 veya iPhone SE 2 olarak çıkış yapabileceğini gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran"

    Sektöre yakın kaynaklar Apple'ın akıllı telefonu bir an önce piyasaya sürmek için acele ettiğini söylüyor. Bunun nedeni ise şirketin Çin pazarındaki konumunu kaybetmesi. Şu anda iPhone 9 ile ilgili tüm testlerin tamamlandığı ve lansman için kesin tarih belirleneceği bildirildi.

    Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor
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    Görselleri internete düşmüştü

    Akıllı telefonun çok sayıda render görseli daha önce internete düşmüştü. Ancak nihai tasarımının nasıl olacağını ancak cihaz tanıtıldığında göreceğiz. iPhone 9, 4.7 inçlik ekran ve güncellenmiş A13 Bionic işlemci ile gelecek.

    Tasarım olarak iPhone 8'e benzeyecek telefonun arka panelinde iPhone 11 Pro'ya benzer şekilde buzlu cam kullanılacak. Başlangıç fiyatının ise 399 dolar olacağı söyleniyor.



    https://news.mydrivers.com/1/668/668228.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 2 gün en beğenilen
    Arka iyi de önü çok eski model duruyor. 400 dolarlık telefonda hala kocaman üstten siyah bant alttan siyah bant, fiziksel kocaman tuş rakiplere göre çok düşük kalmaz mı? Tamam apple komple tuşlu bile çıkartsa 400-500 dolar verecek fanları vardır ama yazık.
    Arka iyi de önü çok eski model duruyor. 400 dolarlık telefonda hala kocaman üstten siyah bant alttan siyah bant, fiziksel kocaman tuş rakiplere göre çok düşük k...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Mr. Jingles 1 gün Spider_hip
    Simetri hastası ve çentikten nefret eden biri olarak benim için 6s’ten sonra alınabilecek tek telefon durumunda. Çentik görmektense kalın çerçeveleri görmeyi tercih ederim.
    Simetri hastası ve çentikten nefret eden biri olarak benim için 6s’ten sonra alınabilecek tek telefon durumunda. Çentik görmektense kalın çerçeveleri görmeyi t...
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    Yanıtla +8
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    erkanberk 10 sa.
    Alınmaz alınmaz! diye söylenen arkadaşlar.Tasarım konusunda eyvallah. Haklısınız. Fakatt şu telefonun içinde A13 Bionic işlemci var. Şu anda mobil işlemciler içinde en iyisi. Onun için performans isteyenler için Alınır Alınır!
    Alınmaz alınmaz! diye söylenen arkadaşlar.Tasarım konusunda eyvallah. Haklısınız. Fakatt şu telefonun içinde A13 Bionic işlemci var. Şu anda mobil işlemciler iç...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Muharrem096 1 sa. yeni yorumcu
    700 $ ile satışa sunulan iPhone 11 ülkemizde 7300 ₺ den satılıyor. 400 $ ile satışa sunulması beklenen bu yeni model bakalım nasıl bir fiyatla ülkemizde satılacak ?
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    barkin67 2 sa.
    Özellikleri belli mi
    1 Yanıt Yanıtla
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    ogameci 52 dk. barkin67
    en ortak söylentiler

    a13 işlemci
    3gb ram
    lcd ekran
    tek kamera


    farklı görüşler

    se 2 ve se 2 PLUS şeklinde 2 telefon gelebilir
    face id ve home tuşlu iki ayrı model gelebilir
    Yanıtla
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    ramis78 3 sa.
    görseli düştüğü için panik olmuşlardır
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    ogameci 4 sa.
    face id ile gelecek dedikoduları var yabancı kaynaklarda
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    TearsForFears 5 sa.
    Alacak fanları doludur sonuçta 14 cm lik amiral gemi artık çıkmıyor. Bence 6s plus ın çerçevelerini inceltip kasayı küçültseler ve donanımla beraber bataryayı 4000 seviyesine çıkarsalar satış rekorları kırarlar.



    Biri demiş a13 bionic işlemci var. Var olmasına varda iphone 8 gibi 1800 batarya koyarsa bir işe yaramaz oyun oynarsın 2 saate biter 😂
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    .
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    alito 7 sa.
    Fakir hissetmek isteyen zenginler için harika bir seçim olur.
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    erkanberk 10 sa.
    Alınmaz alınmaz! diye söylenen arkadaşlar.Tasarım konusunda eyvallah. Haklısınız. Fakatt şu telefonun içinde A13 Bionic işlemci var. Şu anda mobil işlemciler içinde en iyisi. Onun için performans isteyenler için Alınır Alınır!
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    DH Misafiri 10 sa.
    bu tasarimla alinmaz
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    DH Misafiri 11 sa.
    Çağdışı tasarım. Başarılı olması mümkün değil.
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    17364 kez okundu.
    29 yorum yazıldı.

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