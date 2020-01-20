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    Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran

    2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği söylenen Redmi 9 ile ilgili bazı detaylar internete düştü. Redmi 8'in yerini alması beklenen cihaz yeni bir tasarımla gelecek.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    26
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran
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    Geçen yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi 8'in yerini alacak uygun fiyatlı Redmi 9 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefonun yeni bir tasarıma sahip olacağı bildiriliyor. Ön kamerası yeni nesil birçok amiral gemisi model gibi ekrana gömülü olacak.

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    Redmi 9'un arka paneli, düşük maliyetli telefonlarda görmeye pek alışık olmadığımız türden bir koruyucu camla kaplı olacak. Arka paneldeki ana kamera sisteminin sol üst köşede dikey olarak konumlandırılacağı belirtiliyor. 12, 8 ve 2 megapiksel olmak üzere üç görüntü sensörü içerecek. Ön tarafta 8 megapiksel kamera görev yapacak.

    Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran
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    Fiyatı da belli oldu

    Akıllı telefonun daha şık bir görünüme sahip olacağı söyleniyor. Böylelikle fiyatından daha pahalı bir cihaz hissiyatı verecek. MediaTek Dimensity 800 yonga setiyle güçlendirilecek Redmi 9'un başlangıç modeli 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile sunulacak.

    Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılmış bir versiyonu da olacak. Akıllı telefon bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Redmi 9'un fiyatının 115 dolardan başlaması bekleniyor.



    https://www.igeekphone.com/redmi-9-appeared-dot-screen-mediatek-800-officially-releasing-soon Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    addidas_85 2 gün en beğenilen
    Ben bu firmanın amacını çözemiyorum, nedir bu iki ayda bir telefon çıkarma sevdası? Note 7 yeni yeni çıkmışken aldım, sonra bir tanıdık daha istedi bakayım derken bir baktım note 8 geliyor, hadi ona da tamam 8 alalım dedim daha iki ay olmadı 9 haberleri gelmeye başladı. Bu gidişle ileride Samsung gibi telefonu satıp müşteriyi unutmak zorunda kalacaklar. Neyse ne hali varsa görsünler, ben de alırım bir telefonu 5 yıl kullanırım olur biter, sonuçta onlara yetişmek zorunda değilim, memnun kalmazsam da rüyasında görür artık...
    Ben bu firmanın amacını çözemiyorum, nedir bu iki ayda bir telefon çıkarma sevdası? Note 7 yeni yeni çıkmışken aldım, sonra bir tanıdık daha istedi bakayım derk...
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    FantomİçinF 2 gün
    8 ne ara çıktı, yaygınlaştı da 9un detayları netleşiyor....

    çok anlamsız ve hızlı bir şekilde telefon çıkışı yaşanıyor kimse kullandığından bir şey anlamıyor her telefon her gün outdated oluyor
    8 ne ara çıktı, yaygınlaştı da 9un detayları netleşiyor.... çok anlamsız ve hızlı bir şekilde telefon çıkışı yaşanıyor kimse kullandığından bir şey anla...
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    ARC118i 2 gün
    Tekstil firmasi gibi yeni urun cikartip duruyorlar, sanki sezonluk modayi takip ediyorlar.



    İnsanin elindeki cihaz kozmetik olarak eskimeden pahada ve yazilimda eskitiyorlar. Son sahibi oluyorsun her seferinde.
    Tekstil firmasi gibi yeni urun cikartip duruyorlar, sanki sezonluk modayi takip ediyorlar. İnsanin elindeki cihaz kozmetik olarak eskimeden pa...
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    KUM23 15 sa.
    Buna çalışmak denir seçenek bol bence xiaomi her fiyat aralığında alınabilir cihaz konusunda rakipsiz
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    ziyanco 1 gün
    Medyatek işlemci lere kafa takan arkadaşlar GM discovery1 olmasaydı akıllı telefonun ne olduğunu hâlen bilmiyor olabilirdik....ve medyatek olmasa şimdi araba parasına tel alıyor olacaktık...ne bu sizde Amerika seviciliği anlaşılır gibi değil
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    High Sierra 1 gün
    Muazzam bir seçenek olmuş. Eğer Redmi 8'de Dimensity 1000L; Pro'da da 1000 kullanılırsa Redmi bu senenin en iddialı telefon üreticisi olacaktır. Bu sayede bütün Redmi cihazlar 5G'ye sahip olacak gibi görünüyor.

    Ayrıca Redmi Note8 serisi Türkiye'ye geç geldiyse reseller tarafında hatayı aramamız lazım. Bu cihaz tam zamanında çıktı. Oppo da Reno 3 cihazını Dimensity 1000 ile tanıttı çünkü. Redmi'den cevap beklememek olanaksız bu durumda zaten.
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    blackcat67 1 gün
    Artık çıkarttıkları modeller ilgilimi çekmemeye başladı. İki ayda bir yeni model çıkarılmaz. Bu 7 serisi ve 8 serisini kullananlara haksızlık. Piyasa telefon çöplüğüne döndü, biz yazılım bekliyoruz yeni bir model beklemiyoruz. Yazılım ile her şey adam edilebiliyor.
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    Sirchade 1 gün
    Bu ne arkadaş ya... Redmi note 6 pro'yu alalım 1 yıl oldu (ben aldığımda en günceliydi) Şu an 8 çıktı, redmi 9 serisi de detaylanıyor diyorlar. Yazık günah yani outdated oluyor telefonlar 1 senede.
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    ufuk172 1 gün
    Adamların en büyük pazarı Çin ve Hindistan. Her ikisinde de milyonlarca tel satıyorlar. Ve rekabet aşırı derece sert geçiyor. Meizu, oppo, honor, nubia, tcl, Nokia, ve adını şanını bile duymadığımız 10larca telefon markası var Çin'de



    İki ülkede toplam 3milyar insan yaşıyor. Bunların alım güçleri her geçen gün artıyor. Her sene nüfusun %5i yeni tel alsa 150milyon cihaz eder.



    O yüzden devamlı olarak yeni model lansmanı yapıp gündem tutmanın peşindeler.



    Apple'ın şansı, appstorun kaymağını kendi yemesi. Androidciler maalesef Google abiye kaptırıyor parayı, o yüzden devamlı cihaz satmak zorundalar. 20tane rakip olunca da rekabet şaha kalkıyor.



    Redmi serisi giriş fiyatı 1000yuan, seri değişse de bu kurali bozmadilar. Redmi note seri giriş fiyatı 1300-1400yuan arası.



    Ben redmi note2 den beridir xioami kullanıyorum. Evet bugüne kadar note2-note4x-5plus-note7 4 telefonun sadece

    5plus sattım, note7yi halen kullanıyorum. İlk iki tel perte çıktı. Ama 6 sene de telefona 6bintl para vermişim toplamda. 5plusi 900e sattım. 5100tl tel giderim var. Bugün note7nin de satılsa 1000tl ederi var. 4100tl maliyet 6yil.



    Bunun altına inebilirsiniz muhakkak ama 6yil güncel kalan tel yok. Değişim istiyor insan bir şekilde.

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    DH Misafiri 1 gün
    Dostum telefon teknolojisi ne yetisemezsin onu için kendin için Uygun olan teklofonu al
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    bytradm 1 gün
    ceviz kırabiliyormu ?
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    Krone 1 gün
    İşte bunlar yüzünden Android telefon alamıyorum almaya çekiniyorum. Sürekli bir yeni model çıkıyor alt segment orta segment üst segment bir sürü yeni cihaz piyasaya sürülüyor her yıl. Gidip 3-5 bin lira verdiğim cihaz 1-1,5 sene sonra unutulacaksa, değeri kat kat düşecekse neden alayım ki ben ?
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    Suppordle 1 gün Krone
    3-5 bin lira yerine daha alt segmente yönelebilirsin. Değer kaybın az olur.
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    TekilBey 1 gün Krone
    Hocam cihazı zaten alıp kullanacaksınız, ticari bir ürün değil ki bu. Değeri düşse ne düşmese ne? Yenisi çıksa da aldığınız model sizi en az 2 yıl götürür zaten. Yenisine gerek var mı?
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    addidas_85 1 gün Krone
    Hocam sanki iPhone da durum çok farklı, onlar da bir çıkarmaya 3 5 model çıkarmaya başladı artık, yakında da 6 aya düşer o aralar
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    Matt_Murdock 2 gün
    MEDİTATEK İŞLEMCİYİ VE MEDİTAEKLİ TELEFONU ÇÖP KUTUSU BİLE KABUL ETMEZ
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Kraaz 1 gün Matt_Murdock
    Dur daha imei kayıdına zam geldikçe, telefon fiyatları da arttıkça, işlemci mediatek olsun diye dua edeceksiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    19592 kez okundu.
    19 yorum yazıldı.

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