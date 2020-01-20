Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran

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Geçen yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi 8'in yerini alacak uygun fiyatlı Redmi 9 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefonun yeni bir tasarıma sahip olacağı bildiriliyor. Ön kamerası yeni nesil birçok amiral gemisi model gibi ekrana gömülü olacak.

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Redmi 9'un arka paneli, düşük maliyetli telefonlarda görmeye pek alışık olmadığımız türden bir koruyucu camla kaplı olacak. Arka paneldeki ana kamera sisteminin sol üst köşede dikey olarak konumlandırılacağı belirtiliyor. 12, 8 ve 2 megapiksel olmak üzere üç görüntü sensörü içerecek. Ön tarafta 8 megapiksel kamera görev yapacak.

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Fiyatı da belli oldu

Akıllı telefonun daha şık bir görünüme sahip olacağı söyleniyor. Böylelikle fiyatından daha pahalı bir cihaz hissiyatı verecek. MediaTek Dimensity 800 yonga setiyle güçlendirilecek Redmi 9'un başlangıç modeli 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile sunulacak.

Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılmış bir versiyonu da olacak. Akıllı telefon bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Redmi 9'un fiyatının 115 dolardan başlaması bekleniyor.

https://www.igeekphone.com/redmi-9-appeared-dot-screen-mediatek-800-officially-releasing-soon

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