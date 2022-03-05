Apple, iPhone'daki şarj portunu kaldırarak, kablosuz şarja geçebilir

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Avrupa Birliği, uzunca bir süredir Apple'ı modası geçmiş olarak değerlendirilen Lightning konektöründen vazgeçmeye ve Type-C şarj arayüzüne geçmeye çağırıyordu. Bu talebe sıcak bakmayan şirket yönetiminin Type-C yerine kablosuz şarjı tercih edebileceği söyleniyor.

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Type-C'ye geçmenin maliyeti daha yüksek

Şarj bağlantı noktasının kaldırılmasının, iPhone'da daha fazla dahili alan sağlayabileceğine ve bunun da ergonomiden ödün vermeden pil kapasitesindeki artışı olumlu yönde etkileyeceği belirtiliyor. Ayrıca Type-C'yi iPhone'lara uyarlamanın maliyetinin, şirketin akıllı telefonlarında birkaç yıldır mevcut olan ve halihazırda "çalışan" kablosuz şarj teknolojisini kullanmaktan daha yüksek olacağı da dikkat çekilen bir başka önemli nokta.

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Apple CEO'su Tim Cook'un, iPhone şarj bağlantı noktasını tamamen ortadan kaldırmayı düşündüğüne dair raporlar olduğu da söyleniyor. Zira şirketin, kendi kablosuz şarj donanımını temel olarak tamamladığını biliyoruz. Uzun vadede iPhone modellerinden şarj portunun kaldırılması muhtemel. Ancak Avrupa Birliği'nin baskıları, Apple'ın bu kararını daha da öne çekebilir.

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Apple, iPhone'daki şarj portunu kaldırabilir