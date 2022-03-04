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    iPhone SE 3'ün teknik özellikleri, yaklaşan lansman öncesi sızdırıldı

    Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo, üçüncü nesil iPhone SE'nin teknik özelliklerini lansman öncesinde paylaştı. Cihazın 8 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor.
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    iPhone SE 3'ün teknik özellikleri sızdırıldı
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    Güvenilir Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, üçüncü nesil iPhone SE için "tahminler" paylaşarak cihaz hakkında bazı yeni ayrıntılar verdi.

    Kuo, iPhone SE 3'ün mevcut SE modeliyle aynı tasarıma, A15 Bionic işlemciye ve 5G bağlantısına sahip olacağını iddia ediyor. Analiste göre, akıllı telefon mevcut 64GB ve 128GB varyantlarına ek olarak 256GB varyantı ile gelecek.

    25 ila 30 milyon iPhone SE 3 sevkiyatı planlanıyor

    Ayrıca Kuo, iPhone SE 3'ün şu renk seçenekleriyle geleceğini onayladı: beyaz, siyah ve kırmızı. Analist, üçüncü nesil "iPhone SE"nin seri üretiminin bu ay başlayacağını ve Apple'ın 2022'de 25 ila 30 milyon adet sevkiyat yapmayı planladığını da sözlerine ekledi. Yeni akıllı telefonun 8 Mart'ta tanıtılması bekleniyor.

    TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun, genellikle Apple'ın gelecek planlarına ilişkin doğru bilgiler verdiğini belirtelim. Kuo bu bilgileri genellikle yatırımcılarla paylaşıyor ancak ilk kez Twitter üzerinden böyle bir bilgi paylaştı.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 2 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    iPhone SE 3, Teknoloji Haberleri ve Apple
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