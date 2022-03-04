iPhone SE 3'ün teknik özellikleri, yaklaşan lansman öncesi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Güvenilir Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, üçüncü nesil iPhone SE için "tahminler" paylaşarak cihaz hakkında bazı yeni ayrıntılar verdi.

Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max'i mor renkte piyasaya sürecek 1 gün önce eklendi

Kuo, iPhone SE 3'ün mevcut SE modeliyle aynı tasarıma, A15 Bionic işlemciye ve 5G bağlantısına sahip olacağını iddia ediyor. Analiste göre, akıllı telefon mevcut 64GB ve 128GB varyantlarına ek olarak 256GB varyantı ile gelecek.

25 ila 30 milyon iPhone SE 3 sevkiyatı planlanıyor

Ayrıca Kuo, iPhone SE 3'ün şu renk seçenekleriyle geleceğini onayladı: beyaz, siyah ve kırmızı. Analist, üçüncü nesil "iPhone SE"nin seri üretiminin bu ay başlayacağını ve Apple'ın 2022'de 25 ila 30 milyon adet sevkiyat yapmayı planladığını da sözlerine ekledi. Yeni akıllı telefonun 8 Mart'ta tanıtılması bekleniyor.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun, genellikle Apple'ın gelecek planlarına ilişkin doğru bilgiler verdiğini belirtelim. Kuo bu bilgileri genellikle yatırımcılarla paylaşıyor ancak ilk kez Twitter üzerinden böyle bir bilgi paylaştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone SE 3'ün teknik özellikleri sızdırıldı