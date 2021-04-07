Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor

Apple, gelecekteki iPhone cihazlarında pille ilgili yeni bir özellik sunmayı düşünüyor. Şirket, 'Şarj bildirimi için akıllı tavsiye' başlığına sahip aldığı bir patentte yeni özelliğin açıklamalarına yer verdi. Bu özellik, kullanıcı alışkanlıklarını takip ederek bir iPhone'un şarjının ne zaman biteceğini belirleyerek kullanıcıyı cihazı şarj etmesi konusunda önceden uyaracak.İlginizi Çekebilir Apple'a, bu kez de Touch ID, Face ID ve Apple Card yüzünden patent davası açıldı
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Geçmiş şarj verilerine göre bildirim gönderilecek
Şu an tüm cihazlar belirli bir şarj eşiğinin altına düştüklerinde kullanıcılarını uyarıyor. Yoğun bir gün içerisinde ya da telefonunu o an şarj edebilecek bir kaynağının olmadığı zamanlarda kullanıcılar, mecburen şarjlarını daha verimli kullanma çabasına giriyorlar. Teknoloji devi Apple, yeni patenti ile kullanıcılarına şarj eşiğine gelmeden daha önceden bildirim göndererek kullanıcılarının cihazlarını şarj etmeleri gerektiğini belirtecek.
Yeni patente göre telefon, kullanıcının cihazı şarj etme sıklığını ve geçmiş şarj durumu bilgilerini çok sayıda düzenli aralıklarla toplayıp işleyecek ve daha sonra telefonun şarjının bir sonraki yüksek olasılıklı şarj zamanına kadar yetip yetmeyeceğini kullanıcıya bildirecek.
Patentte bahsedilen bu özellik Mac kullanıcıları için pek yabancı değil ancak yeni sistem, haftanın farklı günlerindeki kullanıcı davranışını da belirleyeceği için daha detaylı olacak. Bu sistemin iPhone'larda ne zaman kullanılabilir olacağına dair bir detay ise şimdilik bulunmuyor.
https://9to5mac.com/2021/04/06/apples-patent-reveals-a-new-system-for-predicting-when-your-iphone-will-run-out-of-battery/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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