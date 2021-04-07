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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor

    Apple'ın aldığı yeni bir patente göre gelecekteki iPhone'lar, kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak pilin ne zaman bitebileceğini tahmin edip kullanıcıyı cihazı şarj etmesi için erkenden uyaracak
    07 Nisan 2021, 18:30 (6 gün)
    2,5b
    1
    10
    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    3

    Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor
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    Apple, gelecekteki iPhone cihazlarında pille ilgili yeni bir özellik sunmayı düşünüyor. Şirket, 'Şarj bildirimi için akıllı tavsiye' başlığına sahip aldığı bir patentte yeni özelliğin açıklamalarına yer verdi. Bu özellik, kullanıcı alışkanlıklarını takip ederek bir iPhone'un şarjının ne zaman biteceğini belirleyerek kullanıcıyı cihazı şarj etmesi konusunda önceden uyaracak.

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    Geçmiş şarj verilerine göre bildirim gönderilecek

    Şu an tüm cihazlar belirli bir şarj eşiğinin altına düştüklerinde kullanıcılarını uyarıyor. Yoğun bir gün içerisinde ya da telefonunu o an şarj edebilecek bir kaynağının olmadığı zamanlarda kullanıcılar, mecburen şarjlarını daha verimli kullanma çabasına giriyorlar. Teknoloji devi Apple, yeni patenti ile kullanıcılarına şarj eşiğine gelmeden daha önceden bildirim göndererek kullanıcılarının cihazlarını şarj etmeleri gerektiğini belirtecek.

    Yeni patente göre telefon, kullanıcının cihazı şarj etme sıklığını ve geçmiş şarj durumu bilgilerini çok sayıda düzenli aralıklarla toplayıp işleyecek ve daha sonra telefonun şarjının bir sonraki yüksek olasılıklı şarj zamanına kadar yetip yetmeyeceğini kullanıcıya bildirecek.

    Patentte bahsedilen bu özellik Mac kullanıcıları için pek yabancı değil ancak yeni sistem, haftanın farklı günlerindeki kullanıcı davranışını da belirleyeceği için daha detaylı olacak. Bu sistemin  iPhone'larda ne zaman kullanılabilir olacağına dair bir detay ise şimdilik bulunmuyor.



    https://9to5mac.com/2021/04/06/apples-patent-reveals-a-new-system-for-predicting-when-your-iphone-will-run-out-of-battery/
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Orjinal sarj kullanıyorum gece yatmadan sarja takıyorum gün boyu o sarj yetiyor. Çok nadir akşamları sarj etme gereği duyuyroum
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes sallamiş gene 12 pro max kullaniyorum 2 3 gun dayaniyor ama 2.5 saate şarj oluyor 3 gun dayanmasindaki diger etmen 2 telfon kullaaniyorum 2. Note 20 ultra onu gunluk sarja takiyorum iphoneyi genelde 3 gunde bir
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    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zaten hemen tükeniyor öngerseler ne olur ben bile tahmin edebiliyorum artık
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle saçmalıklarla uğraşmak yerine düzgün yüksek kapasiteli batarya taksınlar.. 20000 liralık iphone, Mi 10T kadar dayanamıyor.. (endurance rating 95 vs 118 hours)
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    B barsahin (Barış Şahin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana pil ömrü verme, ömrü uzun pil ver.
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    bahtiyad (bahtiyar doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İphone 7 plus telefonum var. Ya Deji ya da FF+ marka bataryalar popüler ve fiyatlar 130-170 TL arası. Gönül istiyor uğraşmayayım orijinal olsun. Apple fiyat 400 TL :(
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple ne bir şekilde pili büyütüyor nede daha tasaruflu yapıyor en çok şikayet alan şey pil oysaki böyle kelime oyunlarıyla milleti kekliyor donanım olmadan sadece yazılım bir yere kadar şu pili 500-600 mah büyük yapıyımda seslerini çıkmasın demiyor...
    Yanıtla +1
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2013'de aldığım Xperia P'ye batarya uygulaması yüklemiştim. Gayet başarılı şekilde gösteriyordu. Yani bu mu yenilik
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    U unununium 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun da patentini almazsın ama
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    Androge0s (Atakan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynısı olmasada benzer bir sistem Samsung telefonlarda var. Tahmini pil ömrünü veriyor kullanım alışkanlıklarına göre ancak pek doğru çalışmıyordu.
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    iphone pil, iphone pil bildirimi ve
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