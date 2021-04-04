Sahte iOS uygulaması üzerinden, toplamda 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin çalındı

App Store'a yüklenen sahte bir uygulamanın kurbanı olan 5 kişi, o zamanlar piyasa değeri yaklaşık olarak 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin kaybetti. Phillipe Christodoulou isimli kullanıcı 600 bin dolar ile diğer kullanıcılara kıyasla en çok para kaybeden kişi oldu.

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Sahte uygulama üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı

Kripto para birimleri için donanım cüzdanları oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Trezor'un sahte bir uygulamasını yapan dolandırıcılar, Apple'ın denetimlerinden geçerek App Store'da uygulamalarının görünmesini sağladılar. Trezor'da hesapları olan Christodoulou ve diğer dört kişi App Store'da platformun adını arattı ve karşılarına aynı isim ve aynı logoya sahip bir uygulama çıktı. Kullanıcılar, uygulamayı indirip hesap bilgilerini uygulamaya girdiler ve dolandırıcıların kurbanları oldular. Ocak ayında gerçekleşen olayda kullanıcılar, o zamanın ederine göre 1.6 milyon dolar dolandırıldılar.

Christodoulou: "Onlara olan güvenime ihanet ettiler. Apple bundan paçayı sıyırmayı hak etmiyor." dedi. Apple, sahte Trezor uygulamasının, Trezor logosunu ve renklerini kullandığını ancak bunun şifreleri depolayan bir kriptografi uygulaması olduğunu söyledi.

Trezor ise kullanıcılarını herhangi bir mobil uygulamaları olmadığı yönünde uyararak sahte uygulamaları kullanmamaları gerektiğini belirtti.

https://www.gizchina.com/2021/04/03/ios-app-stole-1-6-million-in-bitcoins-from-users/

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