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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sahte iOS uygulaması üzerinden, toplamda 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin çalındı

    Ocak ayında gerçekleşen olayda, App Store'dan sahte bir uygulamayı indiren 5 kullanıcı, o zamanlar 1.6 milyon dolar piyasa değerine sahip Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı.
    04 Nisan 2021, 13:30 (1 hf.)
    5,8b
    1
    13
    kripto para
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    21

    Sahte iOS uygulaması üzerinden, toplamda 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin çalındı

    App Store'a yüklenen sahte bir uygulamanın kurbanı olan 5 kişi, o zamanlar piyasa değeri yaklaşık olarak 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin kaybetti. Phillipe Christodoulou isimli kullanıcı 600 bin dolar ile diğer kullanıcılara kıyasla en çok para kaybeden kişi oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı"

    Sahte uygulama üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı

    Kripto para birimleri için donanım cüzdanları oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Trezor'un sahte bir uygulamasını yapan dolandırıcılar, Apple'ın denetimlerinden geçerek App Store'da uygulamalarının görünmesini sağladılar. Trezor'da hesapları olan Christodoulou ve diğer dört kişi App Store'da platformun adını arattı ve karşılarına aynı isim ve aynı logoya sahip bir uygulama çıktı. Kullanıcılar, uygulamayı indirip hesap bilgilerini uygulamaya girdiler ve dolandırıcıların kurbanları oldular. Ocak ayında gerçekleşen olayda kullanıcılar, o zamanın ederine göre 1.6 milyon dolar dolandırıldılar.

    Christodoulou: "Onlara olan güvenime ihanet ettiler. Apple bundan paçayı sıyırmayı hak etmiyor." dedi. Apple, sahte Trezor uygulamasının, Trezor logosunu ve renklerini kullandığını ancak bunun şifreleri depolayan bir kriptografi uygulaması olduğunu söyledi.

    Trezor ise kullanıcılarını herhangi bir mobil uygulamaları olmadığı yönünde uyararak sahte uygulamaları kullanmamaları gerektiğini belirtti.



    https://www.gizchina.com/2021/04/03/ios-app-stole-1-6-million-in-bitcoins-from-users/
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    MrCaner (Caner Karadağ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Moruq ama bu aPPlE
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mekanikk.g 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu bitcoin işinden en çokta kaçakçılar dolandırıcılık yararlandı
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    Shadow Ryzen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aa birader sen bilmiyor musun appstore'un güvenlik politikaları çok katı
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    S sabe (Sasa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yahu bizim 128 milyar dolarımız kayboldu siz neyi dert etmişsiniz.
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    ddnet (Muhammet Babayarov) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla Avusturya ile Avustralya arasındaki farkı bilmeyenlerde para.

    Yeşil enerjiden bahsedince "İsrail oyunu bunlar yeğen" diyen benzin istasyonları sahibi adam biliyorum.

    Velasıl kelam vah kara bahtımıza....
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    W Winston_2010 (yilmaz eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    abidik gubidik şeylere kayıt olmayın yeni girecekseniz mesaj atın indirim kodlu binance linki atıyım binanceda takılın en azından dünyada en çok kullanılan borsa o şuan sahipleri vurgun yapıp kaçsa marsa gitmeleri lazım dünyanın herhangi bir yerinde tanınıp topuklarına sıkılır çünkü:ASD
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    @KlavYE@ (Kramer Noah) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilmediğin güvenmediğin store dan banka indirmeyin
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) @KlavYE@
    Sahte uygulama Apple Store'daymış yalnız.
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    000hasan (Hasan Hasan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hırsızın hiç mi suçu yok.



    Benzer bir şeyi herhangi bir banka uygulaması için yapsalar hepimiz dolandırabilirler.



    Olayın kripto yada itibar para ile yapılmasının hiçbir farkı olmaz.
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    MrCaner (Caner Karadağ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Moruq ama bu aPPlE
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayatta her zaman en kolayını seçen acımasız ve gözü kara insanlar olmuştur. Adlarına hırsız, dolandırıcı, mafya veya çete diyebilirsin. Siz kendinizi akıllı sanıp kripto borsalarına bir koyup yüz iki yüz kar ile hayatınızı kurtaracağınız hayalleri ile kumarlar oynarken onlar bir gece girip aniden tüm paranızı götürebilirler. Ve iyi bildikleri bir şey var ise hiç bir devlet veya polis, hukuk kurumu size bunun için yardım edemez.
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    F FederalAlmanya 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Herkes halinden memnun ben bu ay 49bin aldım ve daha cok kişi böyle devlet göz koymasa paralarımıza pardon hükümet
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