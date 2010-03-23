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Apple, iPhone'un sözleşmesiz satışlarının başladığını duyurdu

Apple, telefon dünyasına damgasını vuran iPhone'un sözleşmesiz satışlarının başladığını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple iPhone 3G ve iPhone 3GS telefonların sözleşmesiz olarak satışlarının başladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada iPhone 3G ve iPhone 3GS'lerin AT&T veya ID sözleşmesi olmaksızın Apple Store'lardan satın alınabileceği belirtildi. Sözleşmesiz satışlara rağmen iPhone'ların "kilitli" olarak satılabileceği söyleniyor yani satın alının iPhone'ların sadece AT&T SIM kartlarıyla çalışacağı ifade edildi.

Satın alma şartlarında müşterilerin günlük 1 adet iPhone satın alabileceği bildirildi. Apple'ın bu duyurusundan sonra satışa sunulan iPhone'ların fiyatları şu şekilde oluştu:

  • iPhone 3G - 8GB : 499$
  • iPhone 3GS - 16GB : 599$
  • iPhone 3GS - 32GB : 699$

 


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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Başka haber kaynaklarına göre SIM kilidi olmanda da satılma ihtimalide varmış..kesin bir bilgiden sonra haberde güncelleme yapacağım fakat şu anda görünen SIM kilidi ile satılacak
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oGuxXx* 9 yıl
yeni cihaz çıkacak stokları tüketiolar tabi
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realbrutal 9 yıl
Apple elindeki iphone stoklarini tuketmek istiyorsa sim kilidini artik kaldirmali.milyonlarca kisiyi magdur ediyorlarbu yuzden
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Fashionality 9 yıl
fiyatlar best buy la aynı.. tabi bu fiyatlara vergi de ekleniyor
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