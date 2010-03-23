Apple, iPhone'un sözleşmesiz satışlarının başladığını duyurdu

Apple iPhone 3G ve iPhone 3GS telefonların sözleşmesiz olarak satışlarının başladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada iPhone 3G ve iPhone 3GS'lerin AT&T veya ID sözleşmesi olmaksızın Apple Store'lardan satın alınabileceği belirtildi. Sözleşmesiz satışlara rağmen iPhone'ların "kilitli" olarak satılabileceği söyleniyor yani satın alının iPhone'ların sadece AT&T SIM kartlarıyla çalışacağı ifade edildi.

Satın alma şartlarında müşterilerin günlük 1 adet iPhone satın alabileceği bildirildi. Apple'ın bu duyurusundan sonra satışa sunulan iPhone'ların fiyatları şu şekilde oluştu:

iPhone 3G - 8GB : 499$

iPhone 3GS - 16GB : 599$

iPhone 3GS - 32GB : 699$