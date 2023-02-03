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    Apple: İşten çıkarma en son çaremiz

    Son 3 yıldır dengeli bir gelir-gider tablosu ortaya koyan Apple ekonomik sarsıntıları en az zararla atlatmaya çalışıyor. İşten çıkarma şimdilik en son çare.     
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinin sular seller gibi çalışanların işlerine son vermesi gündemdeki yerini korurken gözler çeyrek dönem raporlarını açıklayan Apple’ın üzerindeydi. Henüz büyük bir işten çıkarma yapmayan Apple yine de tedirgin etti.

    Apple işten çıkarma yapacak mı?

    Bugüne kadar sadece kontratlı çalışan ve AVM içi satış noktalarında görevli personelin işlerine son veren Apple’ın rakipleri gibi büyük bir işten çıkarma yapıp yapmayacağı merak ediliyor. 4 yıl aradan sonra ilk kez gelirlerde düşüş yaşayan firma tüm planları masaya yatırdı.

    Bir açıklama yapan Tim Cook, maliyetleri yönetebilmek için farklı yollar uygulamaya koyacaklarını ancak yine de kesinlikle işten çıkarma olmayacağının garantisini veremeyeceğini belirtti. İşten çıkarma şimdilik son çare olarak görülüyor.

    Apple son 3 yıldır gerek fiziksel mağaza açılışını gerekse de işe alımlar konusunda frene basmış durumdaydı. Bu sayede maliyetler artmasına rağmen gelirleri dengeleyecek bir sistem kurulmuştu. Bakalım bu sistem yıkılacak mı?

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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