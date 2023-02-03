Apple: İşten çıkarma en son çaremiz

Apple işten çıkarma yapacak mı?
Bugüne kadar sadece kontratlı çalışan ve AVM içi satış noktalarında görevli personelin işlerine son veren Apple’ın rakipleri gibi büyük bir işten çıkarma yapıp yapmayacağı merak ediliyor. 4 yıl aradan sonra ilk kez gelirlerde düşüş yaşayan firma tüm planları masaya yatırdı.
Bir açıklama yapan Tim Cook, maliyetleri yönetebilmek için farklı yollar uygulamaya koyacaklarını ancak yine de kesinlikle işten çıkarma olmayacağının garantisini veremeyeceğini belirtti. İşten çıkarma şimdilik son çare olarak görülüyor.
Apple son 3 yıldır gerek fiziksel mağaza açılışını gerekse de işe alımlar konusunda frene basmış durumdaydı. Bu sayede maliyetler artmasına rağmen gelirleri dengeleyecek bir sistem kurulmuştu. Bakalım bu sistem yıkılacak mı?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?