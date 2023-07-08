Apple, kendi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, ürün yelpazesini geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Apple, Asus'un bu yolda öncelik ettiği katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışıyor.

Apple, 2026'da katlanabilir bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürebilir

Asus, Zenbook Fold serisiyle katlanır ekranlı dizüstü bilgisayarları hayatımıza sokmuştu. Ancak ileride Asus'u büyük bir rekabet bekliyor olabilir. Çünkü Kore'den gelen bir habere göre Apple, kendi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor.

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Apple'ın endüstri kaynaklarına göre şirket, 2026'da katlanabilir bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürebilir. Rapora göre Apple, katlanabilir MacBook modelini piyasaya sürmek için tedarikçilerle görüşüyor ve 2025'te tüm detayları planladıktan sonra 2026'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eğer bu cihaz piyasaya sürülürse artık neredeyse durgun olan ekran pazarı yeniden canlanabilir.

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