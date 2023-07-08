Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, kendi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Apple, kendi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor ve ortaya çıkan yeni bir rapora göre bu bilgisayar 2026'da piyasaya sürülebilir. İşte detaylar:
    Oy Ver
    Apple, katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, ürün yelpazesini geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Apple, Asus'un bu yolda öncelik ettiği katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. 

    Apple, 2026'da katlanabilir bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürebilir

    Asus, Zenbook Fold serisiyle katlanır ekranlı dizüstü bilgisayarları hayatımıza sokmuştu. Ancak ileride Asus'u büyük bir rekabet bekliyor olabilir. Çünkü Kore'den gelen bir habere göre Apple, kendi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor. 

    Apple'ın endüstri kaynaklarına göre şirket, 2026'da katlanabilir bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürebilir. Rapora göre Apple, katlanabilir MacBook modelini piyasaya sürmek için tedarikçilerle görüşüyor ve 2025'te tüm detayları planladıktan sonra 2026'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eğer bu cihaz piyasaya sürülürse artık neredeyse durgun olan ekran pazarı yeniden canlanabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iş yerinde müdür baskısı a101 hırsızlık cezası instagram hesabımı dondurdum ama hala görünüyor shell helix ultra 5w-30 partiküllü yorumları jagermeister sarhoş eder mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız