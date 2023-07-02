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    Anlık Bildirim

    Google, hip-hop'ın 50. yıl dönümüne özel Limited Edition Pixel Fold'u tanıttı

    Google, hip-hop'un 50. yıl dönümünü kutlamak için yakın zamanda piyasaya sürdüğü katlanabilir akıllı telefonu Pixel Fold'un özel bir sürümünü tanıttı. İşte Limited Edition Pixel Fold:
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    Google, Limited Edition Pixel Fold'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, hip-hop'un 50. yıl dönümüne özel Pixel Fold'un özel bir versiyonunu piyasaya sürdü. Hip Hop 50 olarak adlandırılan bu Limited Edition, yanlarda ve kamera çubuğunda metalik vurgular bulunan zarif bir Obsidyen renk seçeneğine sahip.

    Karşınızda Pixel Fold Hip Hop 50 sürümü:

    Google, Hip Hop 50 Limited Edition'ı tanıtırken satmak yerine bunu özel olarak #GiftFromGoogle programı aracılığıyla belirli bir grup kişiye dağıtmayı tercih etti. Google, telefonu Victrola tarafından hazırlanmış özel bir bavul plak çalar içinde paketlediği için, bu sınırlı sürümün sunumu oldukça dikkat çekti.

    Bu özel sette Pixel Fold'a Pixel Watch ve Pixel Buds Pro'nun yanı sıra Simone I. Smith tarafından tasarlanan özel "It's All G" ve Mass Appeal'den beş adet 45 RPM kayıt içeren bir vinil kutu seti eşlik etmekte. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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