Google, hip-hop'ın 50. yıl dönümüne özel Limited Edition Pixel Fold'u tanıttı

Karşınızda Pixel Fold Hip Hop 50 sürümü:
Google, Hip Hop 50 Limited Edition'ı tanıtırken satmak yerine bunu özel olarak #GiftFromGoogle programı aracılığıyla belirli bir grup kişiye dağıtmayı tercih etti. Google, telefonu Victrola tarafından hazırlanmış özel bir bavul plak çalar içinde paketlediği için, bu sınırlı sürümün sunumu oldukça dikkat çekti.
Bu özel sette Pixel Fold'a Pixel Watch ve Pixel Buds Pro'nun yanı sıra Simone I. Smith tarafından tasarlanan özel "It's All G" ve Mass Appeal'den beş adet 45 RPM kayıt içeren bir vinil kutu seti eşlik etmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D