Google, hip-hop'ın 50. yıl dönümüne özel Limited Edition Pixel Fold'u tanıttı

Tam Boyutta Gör Google, hip-hop'un 50. yıl dönümüne özel Pixel Fold'un özel bir versiyonunu piyasaya sürdü. Hip Hop 50 olarak adlandırılan bu Limited Edition, yanlarda ve kamera çubuğunda metalik vurgular bulunan zarif bir Obsidyen renk seçeneğine sahip.

Bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor 19 sa. önce eklendi

Karşınızda Pixel Fold Hip Hop 50 sürümü:

Google, Hip Hop 50 Limited Edition'ı tanıtırken satmak yerine bunu özel olarak #GiftFromGoogle programı aracılığıyla belirli bir grup kişiye dağıtmayı tercih etti. Google, telefonu Victrola tarafından hazırlanmış özel bir bavul plak çalar içinde paketlediği için, bu sınırlı sürümün sunumu oldukça dikkat çekti.

Bu özel sette Pixel Fold'a Pixel Watch ve Pixel Buds Pro'nun yanı sıra Simone I. Smith tarafından tasarlanan özel "It's All G" ve Mass Appeal'den beş adet 45 RPM kayıt içeren bir vinil kutu seti eşlik etmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.