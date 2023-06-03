Apple'dan yeni patent başvurusu: Beklenmedik düşmelere karşı daha dayanıklı cihazlar yolda

Taptic Engine teknolojisi ile cihazlar darbe alırsa daha az hasar alacak
Apple, mevcut dokunsal geri bildirim motorunun beklenmedik düşmelere veya güçlü darbelere maruz kaldığında hasar görebileceğini kabul etti. Bu tür senaryolarda, motor içindeki kütle, yay tarafından belirlenen eşiği aşarak potansiyel hasara ve dokunsal geri bildirim işlevselliğinin bozulmasına neden olabilir.
Bu endişeyi gidermek için Apple benzersiz bir çözüm geliştirdi. Mevcut dokunsal geri bildirim motorunu temel alarak, düşmeler veya çarpışmalar sırasında aşırı kuvvetlere karşı koruyucu bir bariyer görevi gören doğrusal olmayan bir yay bileşenini dahil ettiler. Taptic Engine ismini verdikleri bu teknoloji, motorun bütünlüğünü koruyacak ve kesintisiz dokunsal geri bildirim performansı sağlayarak iç mekanizmalar üzerindeki yükü hafifletecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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