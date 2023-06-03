Samsung onayladı: Galaxy Unpacked etkinliği Güney Kore'de gerçekleşecek

Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinin Güney Kore'de düzenleneceğini onayladı. Etkinlikte Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 gibi Samsung'un en yeni cihazlarının tanıtılması bekleniyor.