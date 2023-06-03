Samsung onayladı: Galaxy Unpacked etkinliği Güney Kore'de gerçekleşecek

Samsung DX'in Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Young-hee'nin yaptığı açıklamaya göre Galaxy Unpacked etkinliği, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenecek. Lee Young-hee, Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıklamadı. Ancak önceki sızıntılara göre etkinlik 26 Temmuz'da Seul, Gangnam-Gu'daki COEX'te gerçekleşegerçekleşebilir.
İşte Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılması beklenen cihazlar:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)