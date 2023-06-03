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    Samsung onayladı: Galaxy Unpacked etkinliği Güney Kore'de gerçekleşecek

    Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinin Güney Kore'de düzenleneceğini onayladı. Etkinlikte Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 gibi Samsung'un en yeni cihazlarının tanıtılması bekleniyor.
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    Galaxy Unpacked etkinliği Güney Kore'de gerçekleşecek
    Teknoloji devi Samsung, şimdilerde yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'i tanıtmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde ise Samsung'un bu yeni katlanabilir cihazlarını tanıtması bekleniyor. 

    Samsung DX'in Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Young-hee'nin yaptığı açıklamaya göre Galaxy Unpacked etkinliği, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenecek. Lee Young-hee, Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıklamadı. Ancak önceki sızıntılara göre etkinlik 26 Temmuz'da Seul, Gangnam-Gu'daki COEX'te gerçekleşegerçekleşebilir.

    İşte Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılması beklenen cihazlar:

    Galaxy Unpacked etkinliği Güney Kore'de gerçekleşecek Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 serisi ile birlikte yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'i tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirketin bu etkinlikte yeni karma gerçeklik (MR) başlığını tanıtması da bekleniyor. 
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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