Apple, "kendin onar" hizmeti için iPhone yedek parçaları satmaya başladı

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Apple, şirketin orijinal iPhone parçalarını sattığı ve bunları cihazlara entegre etmek için araçlar ve talimatlar sağladığı self servis cihaz onarım programını resmen başlattı.

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Yıl sonuna kadar Avrupa'ya da hizmet verecek

Kendin onar programı ABD'de aktif durumda ve Apple yıl sonundan önce Avrupa'da uygulamaya koyacak. Bu iş için özel olarak kurulan selfservicerepair.com sitesinde şimdilik iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone SE için pil, ekran, hoparlör ve kamera gibi orjinal yedek parçalar satışa çıkmış durumda. Önümüzdeki dönemde de bu site üzerinden Mac yedek parçaları da müşterilere sunulacak.

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Apple'ın resmi yedek parça satış sitesinde ayrıca tamir için gerekli aletler ve klavuzlar da yer alıyor. Örneğin, iPhone 12 Pro için bir pil değiştirme kiti 70,99 dolara mal oluyor, kamera kiti 116,72 dolar ve ekran kiti ise 269,95 dolardan satılıyor. Siteyi ziyaret ederek, diğer iPhone modellerinin yedek parça fiyatları konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

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iPhone Haberleri

Apple, kendin onar hizmeti için iPhone parçaları satmaya başladı