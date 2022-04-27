Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, "kendin onar" hizmeti için iPhone yedek parçaları satmaya başladı

    Apple, daha önce duyurduğu kendin onar programı kapsamında, kullanıcıların iPhone cihazlarını kendi kendilerine tamir edebilmeleri için parça satışına başladı.  
    Oy Ver

    Apple, kendin onar hizmeti için iPhone parçaları satmaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    Apple, şirketin orijinal iPhone parçalarını sattığı ve bunları cihazlara entegre etmek için araçlar ve talimatlar sağladığı self servis cihaz onarım programını resmen başlattı.

    Yıl sonuna kadar Avrupa'ya da hizmet verecek

    Kendin onar programı ABD'de aktif durumda ve Apple yıl sonundan önce Avrupa'da uygulamaya koyacak. Bu iş için özel olarak kurulan selfservicerepair.com sitesinde şimdilik iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone SE için pil, ekran, hoparlör ve kamera gibi orjinal yedek parçalar satışa çıkmış durumda. Önümüzdeki dönemde de bu site üzerinden Mac yedek parçaları da müşterilere sunulacak.

    Apple, kendin onar hizmeti için iPhone parçaları satmaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın resmi yedek parça satış sitesinde ayrıca tamir için gerekli aletler ve klavuzlar da yer alıyor. Örneğin, iPhone 12 Pro için bir pil değiştirme kiti 70,99 dolara mal oluyor, kamera kiti 116,72 dolar ve ekran kiti ise 269,95 dolardan satılıyor. Siteyi ziyaret ederek, diğer iPhone modellerinin yedek parça fiyatları konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper Via E4
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız