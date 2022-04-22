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Analistlere göre, geçen yıl Apple yenilenmiş telefon satışlarında pazar lideri oldu. Ayrıca, 2021'de yenilenmiş akıllı telefonlar için küresel pazar, yeni akıllı telefon pazarından daha hızlı büyüdü.

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2021 yılında küresel olarak, yenilenen akıllı telefonların hacmi yıllık bazda %15 arttı. Karşılaştırıldığında, yeni akıllı telefonların sevkiyatları yıllık bazda sadece %4,5 arttığı görülüyor. Counterpoint Research analistleri, yeni akıllı telefonların her yıl daha pahalı hale geldiğini ve bu nedenle alıcıların yenilenmiş modelleri seçme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Yenilenmiş telefon fiyatları da yükseliyor

Yenilenmiş telefonlara olan talebin artmasıyla birlikte, bu cihazların ortalama satış fiyatları da yükseldi. Analistler, yenilenmiş akıllı telefon pazarının gelecek yıllarda büyümeye devam edeceğinden emin. Yenilenmiş telefon satışlarında Apple'ın ardından Samsung'un geldiği belirtilirken satış rakamları ise paylaşılmadı.

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Bu pazarın büyümesinin ana nedenlerinden biri de mobil cihazların onarımı ve restorasyonu ile ilgilenen şirket sayısındaki önemli artış olarak gösteriliyor. Ayrıca, farklı ülkelerin yasalarının akıllı telefon üreticileri üzerinde baskı oluşturduğunu ve onları ürünlerini daha sürdürülebilir hale getirmeye zorladığına da dikkat çekilmiş.

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Yenilenmiş akıllı telefon satışları %15 arttı: Apple pazar lideri