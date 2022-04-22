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    Yenilenmiş akıllı telefon satışları %15 arttı: Apple pazar lideri

    Araştırma şirketi Counterpoint Research, 2021'de yenilenmiş akıllı telefonlar için küresel pazarın 2020'ye kıyasla %15 büyüdüğünü gösteren yeni bir rapor paylaştı.
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    Yenilenmiş akıllı telefon satışları %15 arttı: Apple pazar lideri
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    Analistlere göre, geçen yıl Apple yenilenmiş telefon satışlarında pazar lideri oldu. Ayrıca, 2021'de yenilenmiş akıllı telefonlar için küresel pazar, yeni akıllı telefon pazarından daha hızlı büyüdü.

    2021 yılında küresel olarak, yenilenen akıllı telefonların hacmi yıllık bazda %15 arttı. Karşılaştırıldığında, yeni akıllı telefonların sevkiyatları yıllık bazda sadece %4,5 arttığı görülüyor. Counterpoint Research analistleri, yeni akıllı telefonların her yıl daha pahalı hale geldiğini ve bu nedenle alıcıların yenilenmiş modelleri seçme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.

    Yenilenmiş telefon fiyatları da yükseliyor

    Yenilenmiş telefonlara olan talebin artmasıyla birlikte, bu cihazların ortalama satış fiyatları da yükseldi. Analistler, yenilenmiş akıllı telefon pazarının gelecek yıllarda büyümeye devam edeceğinden emin. Yenilenmiş telefon satışlarında Apple'ın ardından Samsung'un geldiği belirtilirken satış rakamları ise paylaşılmadı.

    Yenilenmiş akıllı telefon satışları %15 arttı: Apple pazar lideri
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    Bu pazarın büyümesinin ana nedenlerinden biri de mobil cihazların onarımı ve restorasyonu ile ilgilenen şirket sayısındaki önemli artış olarak gösteriliyor. Ayrıca, farklı ülkelerin yasalarının akıllı telefon üreticileri üzerinde baskı oluşturduğunu ve onları ürünlerini daha sürdürülebilir hale getirmeye zorladığına da dikkat çekilmiş.

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    NewSphere 20 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 20 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 21 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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