Apple, Koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını Mayıs ayında açmaya başlayacak

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Koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak için birçok dev şirket fiziksel mağazlarının kapısına geçici bir süreliğine kilit vurmak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerin başında gelen Apple, bu süreci Mayıs ayında sonlandırmayı planlıyor.

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Bilgi Apple'ın perakende başkanından geldi

Güvenilir haber kaynaklarından Bloomberg'in raporuna göre, Mart ayında Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını kapatan Apple bazı satış noktalarının faaliyetini önümüzdeki ayın ilk günlerinde başlatacağı ifade ediliyor. Mayıs ayında şirketin birçok ülkedeki mağazasını tekrar açacağı bilgisinin ise bizzat Apple'ın perakende başkan yardımcısı Deirdre O'Brien'dan geldiği iddia belirtilmiş.

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Apple birkaç hafta önce Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir mağaza açmıştu ve mağazayı ziyaret etmek isteyen müşterilerin girişte vücut sıcaklıklarını ölçtürmeleri şart koşulmuştu. Tekrar faaliyete geçecek olan mağazalarda böyle bir ölçümün şart koşulup koşulmayacağı ise henüz belli değil. Raporda Apple'ın Mayıs ayında hangi mağazalarını açacağı net bir şekilde belirtilmemiş olsa da, muhtemelen Koronavirüs insidansının azaldığı bölgelerdeki perakende satış mağazaları faaliyete başlayacak.

https://www.neowin.net/news/more-apple-stores-could-re-open-next-month

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