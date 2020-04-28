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    OmniVision, amiral gemisi akıllı telefonlar için 64 megapiksel sensörünü tanıttı

    Dijital görüntüleme teknolojileri üreten Çin merkezli OmniVision, amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği 64MP'lik OV64B sensörünü tanıttı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OmniVision, amiral gemisi akıllı telefonlar için 64 megapiksel sensörünü tanıttı
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    Mobil görüntü sensörleri üreticisi OmniVision, ultra ince amiral gemisi akıllı telefonlar için tasarlanmış 64 megapiksel OV64B sensörünü tanıttı. Sensör amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılacak.

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    Şirketin yaptığı açıklamalara göre OV64B, dünyanın ilk 0.7 mikron 64 megapiksel görüntü sensörü olma özelliğine sahip. Sensör, Samsung ISOCELL Plus'ın eşdeğeri olan PureCel Plus-S teknolojisini kullanıyor. Başka bir deyişle, fotonların daha verimli ve doğru bir şekilde yakalanmasını sağlayan, geleneksel BSI sensörlerine kıyasla hassasiyeti ve renk oluşturmayı artıran pikseller arasında özel bölümler kullandığı ifade edilmiş.

    Mayıs ayında akıllı telefon üreticilerine gönderilecek

    64 MP (9248 x 6944 piksel) fotoğraflara ek olarak, sensörün ayrıca 16 MP görüntülerde, 4 mikron piksele sahip sensörlere eşdeğer bir hassasiyete sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca 16MP'de 2X dijital zoom özelliğinin de desteklendiği de verilen bilgiler arasında. Video açısından OV64B, saniyede 30 kareye (fps) kadar 8K video, 60 fps'ye kadar 4K video ve 30 fps'ye kadar elektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 4K video kaydedebiliyor. Sensörün, 1080p'de 240 fps'ye ve 720p'de 480 fps'ye kadar yavaş çekim özelliği de mevcut.

    OmniVision, amiral gemisi akıllı telefonlar için 64 megapiksel sensörünü tanıttı
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    OmniVision'a göre yeni ürünün en önemli özelliği, özellikle düşük ışık koşullarında otomatik netleme doğruluğunu artıran 2x2 mikro lensli (ML-PDAF) dahili faz algılama AF sensörleri. Hangi akıllı telefon üreticilerinin bu sensörü cihazlarında kullanmayı düşündüklerine dair herhangi bir bilgi verilmedi ancak şirket Mayıs 2020'de ilk OV64B sensörlerin potansiyel müşterilere gönderileceğini belirtiyor. Yeni ürünün, farklı üreticilerin amiral gemisi Android cihazlarında kullanılan Qualcomm Snapdragon 865 yongasının özellikleriyle neredeyse mükemmel şekilde uyan özelliklere sahip olması da tesadüf değil.



    https://www.ovt.com/news-events/product-releases/omnivision-unveils-worlds-first-07-micron-64-megapixel-image-sensor-for-ultra-thin-high-end-smartphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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