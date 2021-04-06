Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı

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Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın oyuncu ekran kartlarına koyduğu kazım blokajını atlatması ile gündeme gelen Çinli mühendislerin şimdi ki hedefi ie Apple M1 yonga seti oldu. Apple’ın özel bir tasarımla birleştirdiği yonga parçalarına ayrıldı.

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Masa üstü cephesinde ARM tabanlı özelleştirilmiş yonga setlerine geçiş yaparak yeni bir dönemi başlatan Apple haliyle tasarımı da özelleştirilmiş bir şekilde sunuyor. Apple M1 yongasında DRAM ve NAND bellekler lehimli geldiği için yükseltme şansı pek olmuyor ve konfigürasyonu buna göre seçmek gerekiyor.

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Ne var ki Çinli mühendisler lehimli DRAM ve NAND belleği sökmeyi başarmış. Özel bir lehim istasyonu ile sökülen belleklerin yerine daha yüksek kapasiteler eklenmiş. 8GB RAM ve 256GB depolama olan baz Mac Mini modeli 16GB RAM ve 1TB depolama ile güncellenmiş.

Normalde cihazın değiştirilmesini gerektiren bu yükseltme işini başarılı bir şekilde halleden mühendisler herhangi bir yazılım modifikasyonu da yapmadıklarını dile getiriyor. Elbette her Apple M1 işlemcili cihaz sahibinin yapabileceği bir şey değil ancak üreticilerin kullandığı her türlü donanım kısıtlamasının bir şekilde aşılabileceğini göstermesi açısından önemli.

https://www.techpowerup.com/280635/engineers-upgrade-soldered-components-on-apple-m1-mac-mini

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