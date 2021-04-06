Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı

    RAM ve NAND belleği devre kartına lehimli olarak sunan Apple M1 yonga setini kurcalayan Çinli mühendisler lehimi bozarak yükseltme yapmayı başarmış. Üstelik yazılım güncellemesi de istemiyor.
    06 Nisan 2021, 12:40 (1 hf.)
    11,6b
    1
    40
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    39

    Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın oyuncu ekran kartlarına koyduğu kazım blokajını atlatması ile gündeme gelen Çinli mühendislerin şimdi ki hedefi ie Apple M1 yonga seti oldu. Apple’ın özel bir tasarımla birleştirdiği yonga parçalarına ayrıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple M1 yonga seti Samsung’a yaradı

    Apple M1’e Çin dokunuşu

    Masa üstü cephesinde ARM tabanlı özelleştirilmiş yonga setlerine geçiş yaparak yeni bir dönemi başlatan Apple haliyle tasarımı da özelleştirilmiş bir şekilde sunuyor. Apple M1 yongasında DRAM ve NAND bellekler lehimli geldiği için yükseltme şansı pek olmuyor ve konfigürasyonu buna göre seçmek gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle"

    Ne var ki Çinli mühendisler lehimli DRAM ve NAND belleği sökmeyi başarmış. Özel bir lehim istasyonu ile sökülen belleklerin yerine daha yüksek kapasiteler eklenmiş. 8GB RAM ve 256GB depolama olan baz Mac Mini modeli 16GB RAM ve 1TB depolama ile güncellenmiş.

    Normalde cihazın değiştirilmesini gerektiren bu yükseltme işini başarılı bir şekilde halleden mühendisler herhangi bir yazılım modifikasyonu da yapmadıklarını dile getiriyor. Elbette her Apple M1 işlemcili cihaz sahibinin yapabileceği bir şey değil ancak üreticilerin kullandığı her türlü donanım kısıtlamasının bir şekilde aşılabileceğini göstermesi açısından önemli.



    https://www.techpowerup.com/280635/engineers-upgrade-soldered-components-on-apple-m1-mac-mini
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yenfiz (Yenfiz Yenfiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamları bu teknolojiye ulaştıran apple suan kulak olarak cinin boynuz olmasını izleyecek sanırım.. Ne olurdu tak çıkar parça koysaydınız da dünya ekolojisine katkınız olsaydi
    Adamları bu teknolojiye ulaştıran apple suan kulak olarak cinin boynuz olmasını izleyecek sanırım.. Ne olurdu tak çıkar parça koysaydınız da dünya ekolojisine k...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +43
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Desider Specialist (Sencer Cebeci) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) AdminX.
    Bazı laptoplar dediğiniz thinkpad tarzı şeyler zaten kalas kadarlar. Bataryaları, macbook air dan ağır, ve macbook air den daha az süre gidiyor.



    Siz eğer macbook alıyorsanız yüksek ihtimal taşınabilirlik+batarya için alıyorsunuzdur.

    Yüksek performans düşük enerji ve ultra hafiflik istiyorsunuzdur.



    Eğer bunları istemiyorsanız neden macbook alıyorsunuz?



    Eğer “ben yükseltilebilir istiyorum” diyorsanız gelin size kasa toplayalım beraber. Saatlerce yardımcı olurum ve en mantıklı kasayı size öneririm

    Ama en sonunda siz, “yok ben taşınabilir bişi istiyorum” diyecek iseniz, ve yükseltileyim ucuz olsun felan diyorsanız, thinkpad almalısınız.



    Ancak yok Xcode ile programlama yapıyorum aynı zamanda taşınabilir ve yükseltilebilir bir şey istiyorum diyorsanız amd ekran kartlı bir laptop alırız, ona hackintosh kurarız.



    Yine yok ben onlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız

    Bi tane macbook bi tane de thinkpad alabilirsiniz









    Sonuç olarak mesele Apple’ın ne ürettiği değil

    Sizin hangi kullanıcı olduğunuz.



    Eğer apple sizin istediklerinizi yapsaydı, yüksek ihtimal onu almazdınız, şuan thinkpad almadığınız gibi.
    Bazı laptoplar dediğiniz thinkpad tarzı şeyler zaten kalas kadarlar. Bataryaları, macbook air dan ağır, ve macbook air den daha az süre gidiyor. ...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) yenfiz
    tak çıkar olunca çok fazla sorun çıkabiliyor. soğutmadan, yer tasarrufuna, maliyeden, performansa kadar bir çok parametre var.
    2 Yanıt Yanıtla +30
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu kandirmayalim adamlar apple in suratina yaptiklari daha cok kazan politikasini vurmus en basit pc den anlayan bile bilir nvme kapasite yukseldikce hiz artar yani yukleme suresi azalr ama lifetime aynidir

    Gelelim ram kismina ben bir slota 8gb hynix takmam ile 16 yada 32 gb ayni frekanstaki ram takmam ile nasil lifetime farki olabilir

    hani birde ecosystem olayi var bu maksimum 8 senede maddelerin geri donmesi demek ama 8 seneyi birakin 1 sene sonra nasil bir teknoloji cikicak bilinmez belki ramlerin yerine optane memory ler tamamen piyasayi ele geciricek (nvme kanalli 256gb optane tek kanalli dusunun ram maliyetleri cop) :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ö özgrçck (ömer tunali) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yorumlarınızı okudumda

    Biz zaten turkiyede bu isi iphone ve ipad olarak yapiyoruz hafiza yükseltme isini NAND yok yan sanayi Takmışlar ömrü olmaz falan filan HİKAYE abi iphoneye üretilen ürünler başka ürüne olmaz aldığın pc 256 dır sen onu 512 yapapilirsin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yenisini taktın da kapsiteden başka bin türlü parametre var.okuma hızları,latency'ler,verimlilik,ürettiği ısı,çalışma ömrü vs vs...

    bir de madem mühendissin,sıfırdan geliştirilmiş mimariyi mıncıklayıp başarı hikayesi sanmak yerine kendin arge yapıp daha verimlisini dizayn et.bu yaptıkları modifikasyon fiziksel bir el maharetinden ibaret teknikerliğe giriyor.kimse kusura bakmasın ama ben bu işleme mühendislik demem.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sonic74 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu haber aslında çevre için de iyi bir haber. Mesela SSD'lerin ömrü bitince normalde çöpe dönecek olan bilgisayarlara yeni harddisk takılabiliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D drms2 (drms bal) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    youtubede strange parts kanalı yıllar önce iphone 7 ye hafıza uprage yapmıştı çok da zor değil yani..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    orcnd (orçun ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    eyy t2 çipi nerdesin, sen ne işe yaramaz boş bir çip çıktın öyle. yazıklar olsun sana verilen emeklere. apple taş mı yesin, planlı eskitme olmasa nasıl öpecek müşterilerini. ayıptır. t2 çipini tasarlayan mühendisler derhal kırbaçlansın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vozy (Vatan Yiğit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu iş 1.4 motor arabanın hava filitresini, egzozunu zartını zurtunu değişip sözde beygir çoğaltmaya benziyor, adamlar ona göre soğutucu vs koyuyor sen parça değişince ömrü 2yılsa sallıyorum belki inecek yarıya amaç zaten ticari zekada, az geliyorsa üst modele geç..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H He-ManinKılıcı 6 gün ( Mesaj Silindi ) vozy
    İşlemci değil depolama birimleri değiştiriliyor, getirdiği sıcaklık artışı nekadar olabilir ki. Bugün apple sitesinde 8 yerine 16 ram tercih etmek 2200 tl, 256 yerine 1tb depolama ise 4400 tl bu yöntemle azımsanmayacak bir tasarruf yapılabilir bizim gibi ülkeler için. Hepsinden öte böyle bir işlemin yeni nesil macbooklarda yapılabilirliğini ortaya koyması açısından bile kıymetli işlem.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu çinlilerde her şeyden çıkıyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu işlemleri biz Türkiyede 4 yıldır zaten yapıyoruz. Çine kadar gitmeye gerek yok.. Önce kendi ülkende neler yapılıyor onları araştırıp haber yapın..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple bir donanım şirketidir, ilk başta pc piyasası için hor görülen Arm tabanlı işlemcisi üzerinde çok çalıştı. Sonuçta RISC işlemcilerin CISC işlemcileri geçeceği aşıkardı. Daha az transistor kullanıldığı için daha tasarruflu.

    Tabi Apple da kendi Eko sistemini devam ettirmek zorunda. Zaten bu geçiş dönemleri haricinde yeni bir Apple ürününü eski bir Apple kullanıcısı alır. Ben 2012den kalma MacBook Pro kullanıyorum 3. Jenarasyon intel i7 olmasına karşın bu zamana kadar devam bir SSD takviyesi ile ettirdi işin ilginci makine mini displayport üstünden 1440 veriyor. Yani o zamanki kaç notebook da var bu özellik. Bence en büyük hatası port sayılarını ve çeşidini kısmak oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    11553 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple m1 soldered ve apple m1 mac mini
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor 1 hf. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti 1 hf. Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı 1 hf. Guardians of the Galaxy 3'ün çekimleriyle ilgili James Gunn'dan açıklama 1 hf. WhatsApp, Android ve iOS cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarmayı test ediyor 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Makyajlı Seat Ibiza ve Arona'dan ilk teaser geldi 1 hf. Resident Evil'ın online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün betası herkes için indirmeye açıldı 1 hf. Fantastik temalı bulmaca oyunu Tower of Wishes, iOS cihazlara geliyor 1 hf. GTA V yeniden Xbox Game Pass'e geliyor! İşte Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar 1 hf. 2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı 1 hf. realme c15 modeli Vodafone raflarında yerini aldı 1 hf. Expendables 4'ün çekimleri bu yıl başlayacak 1 hf. Renault Trucks'ın yeni T ve T High modelleri ETS 2'de tanıtılıyor! 1 hf. Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti 1 hf. Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı 1 hf. Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek 1 hf. Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir 1 hf. PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı Sonraki MSI bugüne kadar 3 milyon oyuncu monitörü sattı 1 hf. Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu 1 hf. Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu 1 hf. Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı 1 hf. Yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçebilir 1 hf. Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 1 hf. Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor 1 hf. Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı 1 hf. Yeni nesil Vivo NEX, ekran altı kamera ile gelebilir 1 hf. Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak 1 hf. Anahtarı değiştir değiştir kullan “Asus Keris Wireless incelemesi“ 1 hf. Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 1 hf. Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor 1 hf. Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü 1 hf. PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı 1 hf. Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı 1 hf. Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir? 1 hf. Redmi 20X afişi ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız