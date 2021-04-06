Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın oyuncu ekran kartlarına koyduğu kazım blokajını atlatması ile gündeme gelen Çinli mühendislerin şimdi ki hedefi ie Apple M1 yonga seti oldu. Apple’ın özel bir tasarımla birleştirdiği yonga parçalarına ayrıldı.İlginizi Çekebilir Apple M1 yonga seti Samsung’a yaradı
Apple M1’e Çin dokunuşu
Masa üstü cephesinde ARM tabanlı özelleştirilmiş yonga setlerine geçiş yaparak yeni bir dönemi başlatan Apple haliyle tasarımı da özelleştirilmiş bir şekilde sunuyor. Apple M1 yongasında DRAM ve NAND bellekler lehimli geldiği için yükseltme şansı pek olmuyor ve konfigürasyonu buna göre seçmek gerekiyor.
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Ne var ki Çinli mühendisler lehimli DRAM ve NAND belleği sökmeyi başarmış. Özel bir lehim istasyonu ile sökülen belleklerin yerine daha yüksek kapasiteler eklenmiş. 8GB RAM ve 256GB depolama olan baz Mac Mini modeli 16GB RAM ve 1TB depolama ile güncellenmiş.
Normalde cihazın değiştirilmesini gerektiren bu yükseltme işini başarılı bir şekilde halleden mühendisler herhangi bir yazılım modifikasyonu da yapmadıklarını dile getiriyor. Elbette her Apple M1 işlemcili cihaz sahibinin yapabileceği bir şey değil ancak üreticilerin kullandığı her türlü donanım kısıtlamasının bir şekilde aşılabileceğini göstermesi açısından önemli.
https://www.techpowerup.com/280635/engineers-upgrade-soldered-components-on-apple-m1-mac-mini Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siz eğer macbook alıyorsanız yüksek ihtimal taşınabilirlik+batarya için alıyorsunuzdur.
Yüksek performans düşük enerji ve ultra hafiflik istiyorsunuzdur.
Eğer bunları istemiyorsanız neden macbook alıyorsunuz?
Eğer “ben yükseltilebilir istiyorum” diyorsanız gelin size kasa toplayalım beraber. Saatlerce yardımcı olurum ve en mantıklı kasayı size öneririm
Ama en sonunda siz, “yok ben taşınabilir bişi istiyorum” diyecek iseniz, ve yükseltileyim ucuz olsun felan diyorsanız, thinkpad almalısınız.
Ancak yok Xcode ile programlama yapıyorum aynı zamanda taşınabilir ve yükseltilebilir bir şey istiyorum diyorsanız amd ekran kartlı bir laptop alırız, ona hackintosh kurarız.
Yine yok ben onlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız
Bi tane macbook bi tane de thinkpad alabilirsiniz
Sonuç olarak mesele Apple’ın ne ürettiği değil
Sizin hangi kullanıcı olduğunuz.
Eğer apple sizin istediklerinizi yapsaydı, yüksek ihtimal onu almazdınız, şuan thinkpad almadığınız gibi.