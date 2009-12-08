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Apple, Mac Pro'da güncellemeye gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Ekim ayında son kullanıcıya hitap eden bilgisayarlarında güncellemeye giden Apple, profesyonel bilgisayarı Mac Pro'da da sessiz sedasız revizyona gitti. Cupertino merkezli firma, üzerinde tek bir Intel Xeon Nehalem işlemcinin bulunduğu 2499 dolarlık alt model Mac Pro'nun konfigürasyon seçenekleri arasına 8 çekirdekli modelinde sunduğu 2.93GHz'in üstüne çıkarak 3.3GHz'lik Intel Xeon işlemciyi ekledi. Ayrıca depolama alanındaki üst sınırı 1TB'dan 2TB'a çıkaran firma bu sayede kullanıcılara Mac Pro'lardaki toplam depolama alanını 4TB'dan 8TB'a çıkarma imkanı veriyor. Mac Pro'larında 3.3GHz'lik Xeon işlemci kullanılmasını isteyen kullanıcıların 2499 doların yanında 1200 doları ve 2TB'lık her bir sürücü içinse 550 doları ek ödeme yapmaları gerekiyor.

Apple, ayrıca Xserve'de de güncellemeye gitti. Konfigürasyon seçenekleri arasına 4GB'lık belleği ekleyerek maksimum bellek sınırını tek işlemcili modelde 24GB'a, çift işlemcili modelindeyse 48GB'a çıkaran Apple, 2TB'lık harddisk ile Xserve'de maksimum 6TB'lık depolama alanı da sunmaya başladı.


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edim_king 10 yıl
cok dogal maccbook pro da da deisiklige gitceklerını belirtmislerdi zaten leopar sisteminde puruzler var ve buda windows 7 nin dha cok secilmesini sagladı adamlar durup beklıcek deil modellerınde deisiklige gidicekler dhada guclu yapcaklar tabie boru deil apple :D :D: :D
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Krandei 10 yıl
Şöyle bi bilgisayarım olsun 500tl borcum olsun


Mac daha çok kompakt olması ve zarifliğiyle tanınıyor. Anladığım kadarıyla deniyor ki: Kardeşim bu kadar ufak ve güzel makinede ancak bir yere kadar performans verebiliriz, sırf performans derdindeyseniz buyrun mac pro..

Gerçi Türkiye fiyatı bunların 7bin tlden başlıyor, adam akıllı bi distribütörümüz olsa çok daha makul fiyatlara mac sahibi olabilirdik ve yurt dışından almak için kırk tane takla atmazdık. Şu an Türkiyedeki maclerin en fazla %50lik bölümünün bilkom çıkışlı olduğunu düşünüyorum. Hele kompakt boyutları sayesinde her amerika yolcusu yanında bikaç tane mac getirebiliyor sıkıntı olmadan (macbook ve türevlerinden bahsediyorum.)

Sonuç olarak, apple ı takdir ediyoruz her bir yeniliğinden dolayı (her ne kadar bize sadece yorum yapmak düşse de..)
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