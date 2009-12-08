Apple, Mac Pro'da güncellemeye gitti

Ekim ayında son kullanıcıya hitap eden bilgisayarlarında güncellemeye giden Apple, profesyonel bilgisayarı Mac Pro'da da sessiz sedasız revizyona gitti. Cupertino merkezli firma, üzerinde tek bir Intel Xeon Nehalem işlemcinin bulunduğu 2499 dolarlık alt model Mac Pro'nun konfigürasyon seçenekleri arasına 8 çekirdekli modelinde sunduğu 2.93GHz'in üstüne çıkarak 3.3GHz'lik Intel Xeon işlemciyi ekledi. Ayrıca depolama alanındaki üst sınırı 1TB'dan 2TB'a çıkaran firma bu sayede kullanıcılara Mac Pro'lardaki toplam depolama alanını 4TB'dan 8TB'a çıkarma imkanı veriyor. Mac Pro'larında 3.3GHz'lik Xeon işlemci kullanılmasını isteyen kullanıcıların 2499 doların yanında 1200 doları ve 2TB'lık her bir sürücü içinse 550 doları ek ödeme yapmaları gerekiyor.

Apple, ayrıca Xserve'de de güncellemeye gitti. Konfigürasyon seçenekleri arasına 4GB'lık belleği ekleyerek maksimum bellek sınırını tek işlemcili modelde 24GB'a, çift işlemcili modelindeyse 48GB'a çıkaran Apple, 2TB'lık harddisk ile Xserve'de maksimum 6TB'lık depolama alanı da sunmaya başladı.