Apple, Mac sevkiyatında yıllık %110'dan fazla büyüme sağladı

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Analiz şirketi IDC'nin yeni verilerine göre Mac sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %111.5 oranında artarak bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir büyüme yaşadı. Bu büyüme Mac'in, 2020'nin ilk çeyreğinde % 5.8 olan pazar payını, 2021'in ilk çeyreğinde % 8'e yükseltebilmesine fayda sağladı. IDC'nin verilerine göre bilgisayar piyasasının lideri ise yaklaşık %25 pazar payı ile Lenovo.

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Apple, kendi işlemcisi ile elini güçlendirdi

Pandemi ile birlikte artan talepler teknolojiye dair bir çok sektörün büyümesini sağladı. Bilgisayarlar da bu büyümelerden faydalanan pazarlardan birisi haline geldi. IDC verilerine bakıldığında masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve iş istasyonu küresel sevkiyatlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla % 55.2 büyüme yaşandı.

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Veriler, bileşen eksikliklerine ve lojistik sıkıntılara rağmen tüm bilgisayar endüstrisinin yıldan yıla büyüdüğünü gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde Apple, tüm pazarın % 8'ini temsil ederek yaklaşık 6.7 milyon Mac sattı. Şirket, yalnızca bir yıl önce aynı dönemde yaklaşık 3.2 milyon bilgisayar satmıştı. Mac satışlarındaki asıl büyüme ise geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıttığı yeni işlemcisi sayesinde gerçekleşti.

Lenovo, yaklaşık 20 milyon adet sevkiyatla pazar payında ilk sırada yer aldı. Apple'dan sonra en fazla büyüme gösteren bir diğer şirket, %73.5 ile Acer oldu. 19.2 milyon adet sevkiyatla HP pazar payında ikinci sırada yer alırken Dell yaklaşık 13 milyon sevkiyat ile HP ve Apple arasında 3. sıradaki yerini korudu.

https://appleinsider.com/articles/21/04/12/apple-mac-shipments-grew-more-than-110-year-over-year-in-q1-2021

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