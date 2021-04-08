Disk Drill, yeni sürümüyle M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek sunuyor

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Silinen dosyaları kurtarmak için kullanılan popüler uygulama Disk Drill artık Apple Silicon Mac'lerde yerel desteğe sahip. Disk Drill'in arkasındaki şirket olan CleverFiles bir blog gönderisiyle, uygulamanın yeni sürümü sayesinde Apple Silicon'un sağladığı tüm donanım özelliklerinden yararlanarak uygulamanın daha hızlı ve daha verimli çalışacağını duyurdu.

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Disk Drill de destek sunan uygulamalar arasına girdi

Disk Drill 4.3 sürümü artık MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini'de bulunan M1 yongasında yerel olarak çalışıyor. Yerel destek sayesinde uygulama daha iyi performans sunmakla kalmayacak aynı zamanda daha düşük güç tüketecek.

CleverFiles CEO'su Serge S.: "Ekibimiz 2009'dan beri Mac'ler için sistem düzeyinde yardımcı programlar geliştiriyor. Mümkün olan maksimum kurtarma oranlarını sağlamak için yıllardır Disk Drill'i iyileştiriyoruz ve Apple M1 yongaları tarafından desteklenen Mac'lerde sistem bölümlerinden tarama ve kurtarma için tam desteği duyuran piyasadaki ilk firma olmaktan son derece gurur duyuyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Adobe, Microsoft Office ve Opera Apple Silicon Mac'ler için yerel destek sunarken Disk Drill de bu isimler arasına katıldı. Şubat ayında yayınlanan bir rapor, popüler Mac uygulamalarının yarısının M1 işlemci için destek sağlamadığını ortaya koymuştu ancak her geçen günle beraber geliştiriciler ,uygulamalarında yerel destek sunuyorlar.

https://9to5mac.com/2021/04/06/disk-drill-for-macos-updated-with-native-apple-silicon-macs-support/

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