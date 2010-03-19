Apple mağazalarından iPod/iPhone koruyucu filmlerini kaldırıyor

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Apple ilginç bir yasağın altına imzasını atıyor. Birçok iPod ve iPhone kullanıcısının cihazlarının camını daha fazla koruma altına almak için hazırlanan koruyucu filmler, Apple'ın mağazalarından kaldırılıyor.

iLounge ve MacWorld'de yayınlanan haberlere göre Amerika merkezli elektronik firması, tek satılan koruyucu filmlerin yanısıra kutu içeriğinde koruyucu film bulunan kılıfların satışını yakında tamamen sonlandıracak. Yasak sadece koruyucu filmleri değil her türlü ekran filmini kapsayacak.

Apple'ın aldığı bu kararın altındaki gerçek sebep kesin olarak bilinmezken, firmanın tüketiciler arasındaki "iPod ve iPhone'ların ekranlarının korunmaya ihtiyacı var" imajını azaltmak için bu kararı almış olabileceği konuşuluyor. Diğer iddia ise kararın kullanıcıların koruyucu filmlerden dolayı yaptıkları olumsuz geri dönüşlerden kaynaklanmış olabileceği yönünde.