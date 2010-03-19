Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple mağazalarından iPod/iPhone koruyucu filmlerini kaldırıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
1
15
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple mağazalarından iPod/iPhone koruyucu filmlerini kaldırıyor
Tam Boyutta Gör

Apple ilginç bir yasağın altına imzasını atıyor. Birçok iPod ve iPhone kullanıcısının cihazlarının camını daha fazla koruma altına almak için hazırlanan koruyucu filmler, Apple'ın mağazalarından kaldırılıyor.

iLounge ve MacWorld'de yayınlanan haberlere göre Amerika merkezli elektronik firması, tek satılan koruyucu filmlerin yanısıra kutu içeriğinde koruyucu film bulunan kılıfların satışını yakında tamamen sonlandıracak. Yasak sadece koruyucu filmleri değil her türlü ekran filmini kapsayacak.

Apple'ın aldığı bu kararın altındaki gerçek sebep kesin olarak bilinmezken, firmanın tüketiciler arasındaki "iPod ve iPhone'ların ekranlarının korunmaya ihtiyacı var" imajını azaltmak için bu kararı almış olabileceği konuşuluyor. Diğer iddia ise kararın kullanıcıların koruyucu filmlerden dolayı yaptıkları olumsuz geri dönüşlerden kaynaklanmış olabileceği yönünde.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tIrTIL 9 yıl
ekimden sonra üretilen 3gs ekranlari cok daha cabuk ciziliyor, 2g harikaydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzeyirx 9 yıl
ekran ciziliyor kim cizilmiyor diyosa yalan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluerdem 9 yıl
3-4 aydır Iphone kullanıyorum , sadece arkasına sticker şeklinde koruma yapıştırdım..ekranda "maşallah" şu ana kadar bişey yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bobita 9 yıl

uzeyirx

ekran ciziliyor kim cizilmiyor diyosa yalan

Kesinlikle haklısın...
Arkadaşımınki çizildi,sonuçta safirden değil ya bu meret !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
ekranlar olefibik ise zaten gereksiz film..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exiga 9 yıl
Bodyguardz en iisi arkadaslar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 9 yıl
önüne değil arkasına koruyucu film lazım.az bişi kılıfsız kullandım arka taraf çizik çizik oldu.
ben her ihtimale karşı genede ön tarafa koruyucu jelatin kullanıyorum.sonuçta çizmek imkansız değil.her ortamda bulunuyor telefon.bişi olur ekran çizilir.onu gördükçe moralim bozulur.hiç sakata gelmiyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Apple; Bana birşey olmaz deme, ok mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
truva1975 9 yıl
Acaba filmler ekranın dokunmatik hassasiyetlerini mi azaltıyor? Ben 1 hafta önce ipod touch aldım, daha ekrana bir kere bile dokunmadan film taktımda, filmsiz nasıl kullanılır hiç test edemedim :) . Ama filmli hassasiyeti çok başarılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +42 Bay Robot +38 sepulturgay +33 Askaparta +23 Wi Fi +22 frostburn +22 Johan Elmander +20 Mutlak.Sıfır +19 deoks +18 oly1786 +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6899 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iPhone ve apple store
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim