Apple, Metaverse için tek tip standart oluşturma çalışmalarına katılmadı

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Teknoloji devi Apple, Microsoft, Sony, Epic Games, Nvidia, Adobe, Alibaba ve diğer büyük BT şirketlerini içeren Metaverse Uniform Standards Group'a üye olmayı reddetti.

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Resmi basın açıklamasına göre, Metaverse Standards Alliance, farklı şirketlerin projeleri arasında uyumluluğu sağlamayı ve bunların birbirleriyle çalışmasını sağlamayı amaçlıyor. Apple ve diğer şirketlerin gelecekte bu gruba katılabileceklerini ise belirtmekte fayda var.

Önümüzdeki dönemde katılabilir

Büyük olasılıkla Apple, yeni realityOS işletim sisteminde çalışacak kendi karma gerçeklik başlığının yakında piyasaya sürülecek olması nedeniyle bu girişime katılmayı reddetti. Apple'ın ilk MR başlığını 2023'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Metaverse Standartları Forumu, Apple'ın yokluğunun bu hedefi nasıl etkileyeceğini ele almadan, meta veritabanında "gerçek dünya birlikte çalışabilirliği" sağlamak için çeşitli standart kuruluşları ve şirketler arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

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