Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

2021-2022 yıllarında yaşanan metaverse çılgınlığı sırasında milyonlarca dolara satılan sanal gayrimenkuller, bugün komik rakamlara gerileyerek teknoloji tarihinin en keskin varlık çöküşlerinden birine imza attı. Yatırımcıları ve dev şirketleri peşinden sürükleyen metaverse vizyonu, Meta'nın Horizon Worlds platformuna dair belirsiz açıklamalarıyla birlikte daha da derin bir krize sürüklendi.

CoinGecko tarafından yapılan bir araştırma, 2024 yılı ortası itibarıyla sanal arsa fiyatlarının zirve noktalarına kıyasla devasa düşüşler yaşadığını ortaya koydu. Verilere göre The Sandbox %95, Decentraland %89 ve Otherdeed for Otherside %85 oranında değer kaybetti. Ancak son veriler, bu tablonun daha da ağırlaştığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Milyon dolarlık yatırımlar binli rakamlara geriledi

Piyasadaki çöküşün vahameti, somut örneklerle daha net görülüyor. The Sandbox platformunda Snoop Dogg'un sanal malikanesinin komşusu olan ve vaktiyle 450.000 dolara satılan "Snoopverse" arazisi, bugün sadece 1.025 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, %99,8'lik bir buharlaşma anlamına geliyor. Benzer şekilde, Decentraland bünyesindeki Fashion District alanında 2,43 milyon dolara satın alınan arazi bugün yaklaşık 8.929 dolara gerilerken, Republic Realm şirketine ait 4,3 milyon dolarlık mülkün değeri 65.583 dolara kadar düştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Metaverse balonu patladı: Sanal arsalar yüzde 99 değer kaybetti

