    Metaverse balonu patladı: Sanal arsalar yüzde 99 değer kaybetti

    Bir dönem milyon dolarlara alıcı bulan metaverse arsaları, 2021 yılındaki zirvesinden bu yana %99 oranında değer kaybederek teknoloji tarihinin en büyük çöküşlerinden birini yaşadı.

    2021-2022 yıllarında yaşanan metaverse çılgınlığı sırasında milyonlarca dolara satılan sanal gayrimenkuller, bugün komik rakamlara gerileyerek teknoloji tarihinin en keskin varlık çöküşlerinden birine imza attı. Yatırımcıları ve dev şirketleri peşinden sürükleyen metaverse vizyonu, Meta'nın Horizon Worlds platformuna dair belirsiz açıklamalarıyla birlikte daha da derin bir krize sürüklendi.

    CoinGecko tarafından yapılan bir araştırma, 2024 yılı ortası itibarıyla sanal arsa fiyatlarının zirve noktalarına kıyasla devasa düşüşler yaşadığını ortaya koydu. Verilere göre The Sandbox %95, Decentraland %89 ve Otherdeed for Otherside %85 oranında değer kaybetti. Ancak son veriler, bu tablonun daha da ağırlaştığını gösteriyor.

    Milyon dolarlık yatırımlar binli rakamlara geriledi

    Piyasadaki çöküşün vahameti, somut örneklerle daha net görülüyor. The Sandbox platformunda Snoop Dogg'un sanal malikanesinin komşusu olan ve vaktiyle 450.000 dolara satılan "Snoopverse" arazisi, bugün sadece 1.025 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, %99,8'lik bir buharlaşma anlamına geliyor. Benzer şekilde, Decentraland bünyesindeki Fashion District alanında 2,43 milyon dolara satın alınan arazi bugün yaklaşık 8.929 dolara gerilerken, Republic Realm şirketine ait 4,3 milyon dolarlık mülkün değeri 65.583 dolara kadar düştü.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 6 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 hafta önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

