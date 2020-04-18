Apple Music şefi Oliver Schusser, Beats markasının yönetimine geçiyor

Beats başkanı Luke Wood’un bu ay sonunda görevinden ayrılacak oluşu, Apple içerisinde Beats’in başına yeni birini getirmeyi zorunlu kıldı. Bu göreve atanacak kişi ise, şaşırtıcı olmayan şekilde Apple Music’in başındaki Oliver Schusser olacak.

CNET raporuna göre Apple tarafından henüz resmi bir açıklama gelmese de Apple hizmetleri sorumlusu Eddy Cue, çalışanlara attığı bir e-posta ile durumu onayladı. E-postanın içerisinde Apple’ın hâlâ Beats markasına bağlı olduğu ve geçiş sürecinin üzerinde bir süredir çalıştıkları belirtiliyor.

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İlk olarak geçen yıl farklı bir yöne gitmek istediğini Apple ile paylaşan Luke Wood, firmanın bu konuda takdirini kazanmış durumda zira yeni bir yönetim oluşturulması için hazırlıklar bu sayede zamanında tamamlanabilmiş hâlde. Eddy Cue’nin e-postasında geçiş sürecinin koronavirüs salgını sebebiyle hiç de güzel bir zamana gelmediği belirtilse de Beats donanımının kullanıcılar için ne kadar önemli olduğundan ve Apple’ın destek vermeye sonuna kadar devam edeceğinden bahsediliyor.

Görevden ayrılacak olan Luke Wood, firmaya 2011 yılında başkan ve CEO olarak girmişti. 2014 yılında Apple’ın Beats markasını bünyesine katmasının ardından da görevini sürdürmeye devam ediyordu.

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Apple’ın kulaklık donanımı yönünde son zamanlarda özellikle AirPods ile oldukça geliştirmesi ve yeni bir üst seviye model üzerinde çalıştığına yönelik sızıntılar, Beats markasının kapatılacağına yönelik konuşmalara ortam hazırladı. Apple’ın benzer bir yönelimi olduğunu gösteren herhangi bir işaret henüz bulunmuyor. Bu olana dek, Beats markası üst seviye kulaklıklar tasarlamaya, üretmeye ve satmaya Apple şemsiyesi altında ve ekosistem dâhilinde devam edecek.

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