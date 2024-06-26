AirPods kulaklıklardaki güvenlik açığı kapatıldı

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Tam Boyutta Gör Apple, 25 Haziran’da AirPods Pro 2, AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 2. ve 3. nesil, Beats Fit Pro ve PowerBeats Pro için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Sürüm notlarında belirtilmese de sonradan yayınlanan destek belgesinde tüm Apple kulaklıklara aynı gün neden güncelleme sunulduğu ortaya çıktı.

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Belgeye göre, yakın zamanda yayınlanan güncelleme Bluetooth menzilinde olan kötü niyetli kişi, kulaklığınızın önceden bağlı olduğu cihazın ayrıntılarını taklit ederek kulaklığınıza erişmesine olanak tanıyan bir güvenlik sorununu çözüyor.

AirPods nasıl güncellenir?

Apple kulaklıkların güncellenmesi biraz farklı. AirPods şarjdayken ve bağlı olduğu cihazla yakın mesafedeyken otomatik olarak güncelleniyor. AirPods yazılım sürümünü kontrol etmek için; Ayarlar - Bluetooth menüsüne gidin. Cihazlar listesinden AirPods’unuzu bulun ve yanındaki “i” harfine dokunun. Güncel AirPods yazılım sürümleri şu şekilde:

AirPods Pro 2. nesil: 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro: 6A326

AirPods 3. nesil: 6A326

AirPods 2. nesil: 6A326

AirPods Max: 6A326

AirPods: 6.8.8

Beats Fit Pro: 6F8

Powerbeats Pro: 6F8

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