Nvidia DirectX 12 Ultime Developer Preview sürücüsünü geliştiricilere sundu

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GPU devi Nvidia hali hazırda Microsoft’un DirectX 12 API’sini destekleyen kartlara sahip tek üretici. Firma geliştiricilere sağladığı sürücüyle yeni uygulamaların test edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

450.82

450.82 sürüm numarasına sahip sürücü yalnızca Nvidia Developer Program’a kayıt olan geliştiricilere sunulmuş durumda. Bununla birlikte yeni yazılımın DirectX 12 Ultimate lisansı için gerekli DXR 1.1 ray-tracing, Variable-rate shading (VRS, tiers 1 and 2), Mesh Shaders, ve Sampler Feedback dahil olmak üzere tüm bileşenleri içerdiği rapor edilmiş.

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Eğer bir tahminde bulunmak gerekirse önümüzdeki 450 numaralı sürücüyle birlikte yeşil ekip donanımsal gereksinimleri karşılayan kartları için DirectX 12 Ultimate desteğini sağlamaya başlayacak. Destek listesinin adayları ise RTX 20 serisi ve Quadro RTX ailesine mensup modeller olarak görünüyor.

https://www.techpowerup.com/265897/nvidia-pushes-out-directx-12-ultimate-developer-preview-driver-450-82

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