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    Aile dizisi izlemek isteyenlere en iyi aile dizileri

    Türk yapımı ve yabancı aile dizisi önerileri arayanlar buraya! Hikayeleri ve karakterleriyle hafızalara kazınan en iyi aile dizileri listeledik.                 
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    Günümüz dizileri çok fazla şiddet, çıplaklık içeriyor; gerçekten ailece izlenebilecek diziler bulmak çok güç. Aile dizisi olarak da çok az yapım var. Dizi önerisi arayanlar için hazırladığımız en iyi aile dizileri listesi, eski, bir döneme damgasını vuran ve hâlâ unutulmamış yapımlardan oluşuyor. Eski aile dizilerine özlem duyuyorsanız, güncel listemize göz atmalısınız.

    En iyi aile dizileri 🥰

    tüm zamanların en iyi aile dizileri
    Netflix, Disney Plus, YouTube gibi dijital platformlarda veya TV kanallarında oynayan çok güzel sıcak aile dizileri var. Eski aile dizilerinin güzel yanı ister tek başınıza nostalji yaşayarak, ister çocuklarınızla birlikte ailece izleyebileceğiniz diziler olması. İşte kesinlikle izlemeniz gereken en iyi aile dizileri:

    1. Heartland (2007 - Günümüz) 🏡

    yabancı aile dizisi Heartland Tam Boyutta Gör
    Heartland, en çok izlenen yabancı aile dizilerinin başında geliyor. Bir ebeveynin ölümünden boşanmasına, evlat edinmesine kadar birçok farklı sıcak konuyu ele alan bir dizi. Heartland, sadece eğlenceli değil, aynı zamanda eğitici bir dizi. Dizi, Kanada Alberta'da bir çiftlikte yaşayan bir ailenin hayatını anlatıyor. Dizinin başrolünde annesinin trajik ölümünden sonra onun atlarla konuşma yeteneğini aldığını fark eden Amy Fleming (Amber Marshall) var. Amy, dizi boyunca sayısız ata yardım ederek yeteneğini geliştirmeye çalışıyor.
    • IMDb puanı: 8.5
    • Oyuncular: Amber Marshall, Shaun Johnston, Michelle Morgan
    • Tür: Dram, Aile
    • Sezon: 16 sezon

    2. Northern Rescue (2019) 💞

    dram aile dizisi Northern Rescue Tam Boyutta Gör
    Heartland gibi başka bir dizi izlemek istiyorsanız Northern Rescue tam size göre. Bu aile draması Heartland’e oldukça benziyor; biraz farklı bir aile dinamiği, dolayısıyla da farklı aile sorunlarını ele alıyor. Northern Rescue, John'un karısı Sarah (Michelle Nolden) aniden öldükten sonra Boston'dan Turtle Island Bay adında bir kasabaya taşınan John West (William Baldwin) ve çocuklarının hayatlarını anlatıyor.
    • IMDb puanı: 6.9
    • Oyuncular: William Baldwin, Kathleen Robertson, Amalia Williamson
    • Tür: Dram, Aile
    • Sezon: 1 sezon

    3. When Calls the Heart (2014 - Günümüz) 👩‍🏫

    romantik aile dizisi When Calls the Heart Tam Boyutta Gör
    When Calls the Heart, bir dönem draması. 1910'larda geçmesine rağmen günümüzde de geçerli konuları işlediğinden hâlâ izlenebilecek bir dizi. When Calls the Heart, Elizabeth Thatcher'ı (Erin Krakow) merkezine alıyor. Elizabeth, zengin bir aileden gelen genç bir öğretmendir ve ilk görevinin ardından Kanada'daki küçük kömür madeni kasabası olan Coal Valley'e, daha sonra da Hope Valley'e taşınır.
    • IMDb puanı: 7.9
    • Oyuncular: Erin Krakow, Martin Cummins, Pascale Hutton
    • Tür: Dram, Tarih, Romantik
    • Sezon: 11 sezon

    4. Good Witch (2015 - 2021) 🧙🏻‍♀️

    fantastik aile dizisi Good Witch Tam Boyutta Gör
    Bir başka aile dizisi de The Good Witch film serisine dayanan Good Witch. Dizinin iki ana karakteri cadı olduğu için fantastik filmleri sevenlerin de ilgisini çekecek bir yapım. Dizi, dul olan Cassie Nightingale'in (Catherine Bell) ergenlik çağındaki kızı Grace'i (Bailee Madison) büyütmesini ve iş hayatını konu alıyor.
    • IMDb puanı: 7.3
    • Oyuncular: Catherine Bell, Catherine Disher, James Denton
    • Tür: Komedi, Dram, Fantastik
    • Sezon: 7 sezon

    5. Fuller House (2016 - 2020) 🏠

    en iyi komik aile dizisi Fuller House Tam Boyutta Gör
    80'ler ve 90'ların en çok izlenen aile sitcomu Full House'u sevdiyseniz, muhtemelen serinin yeni versiyonunu da seveceksiniz. Fuller House, Full House'un yeniden çekilmiş sürümü değil; eski diziden birçok karakterin yer aldığı ve yeni karakterlerle daha renklenen yan ürün. Fuller House, itfaiyeci kocası görevde öldükten sonra üç çocuğu Jackson (Michael Campion), Tommy Jr. (Dashiell & Fox Messitt) ve Max (Elias Harger) ile çocukluk evine dönen D.J. Tanner-Fuller’i (Candace Cameron Bure) izliyor.
    • IMDb puanı: 6.7
    • Oyuncular: Candace Cameron BureJodie Sweetin, Dashiell Messitt
    • Tür: Komedi, Dram, Aile
    • Sezon: 5 sezon

    6. Kim’s Convenience (2016 - 2021) 🥢

    komedi aile dizisi Kim’s Convenience Tam Boyutta Gör
    Komik aile dizisi Kim’s Convenience’da Koreli-Kanadalı bir aile yer alıyor. Dizi, göçmenlik ve beraberinde gelen siyasi sorunlar da dahil olmak üzere pek çok ciddi konuya dikkat çekerken komediyi kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Dizi, Toronto’nun Moss Park semtinde bir market sahibi olan Kim ailesini konu alıyor.
    • IMDb puanı: 8.2
    • Oyuncular: Paul Sun-Hyung LeeJean YoonAndrea Bang
    • Tür: Komedi
    • Sezon: 5 sezon

    7. Young Sheldon (2017 - Günümüz) 🤓

    güzel aile dizisi Young Sheldon Tam Boyutta Gör
    Young Sheldon, The Big Bang Theory’nin yan ürünü. Dizi, 1980’lerin sonu 1990'ların başında Sheldon Cooper (Iain Armitage) ve ailesinin hayatını konu alıyor. Young Sheldon, dahi Sheldon Cooper'ın zorlu geçen çocukluğuna odaklanıyor. Dahi olmak pek çok avantajı beraberinde getirse de genç çocuk için pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor.
    • IMDb puanı: 7.6
    • Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber
    • Tür: Komedi
    • Sezon: 7 sezon

    8. The Goldbergs (2013 - 2023) 📹

    aile dizisi komik The Goldbergs Tam Boyutta Gör
    Adam Goldberg (Sean Giambrone), ebeveynleri ve iki büyük kardeşi Erica (Hayley Orrantia) ve Barry (Troy Gentile) ile Jenkintown, Pensilvanya'da yaşayan genç bir kızdır. Adam'ın, renkli ve sevgi dolu bir ailede büyüyen kardeşlerini kameraya alma alışkanlığı vardır. 1980'lerin alternatif bir versiyonunda geçen The Goldbergs, 80'lerde büyümenin nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Durum komedisi, dönemin popüler kültür olaylarına da atıfta bulunuyor.
    • IMDb puanı: 8.0
    • Oyuncular: Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile
    • Tür: Komedi
    • Sezon: 10 sezon

    9. Seventh Heaven (1996 - 2007) 🐶

    eski aile dizisi Seventh Heaven Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Kalabalık ve Mutlu adıyla yayınlanan Seventh Heaven, protestan bir papazın aile yaşamını, aile bireylerinin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini anlatan unutulmaz aile dizisi.
    • IMDb puanı: 5.2
    • Oyuncular: Stephen Collins, Catherine Hicks, Jessica Biel
    • Tür: Komedi, Dram, Aile
    • Sezon: 11 sezon

    10. The Cosby Show (1984 - 1992) 😂

    eski aile dizisi Cosby Ailesi Tam Boyutta Gör
    Cosby Ailesi, 1984 - 1992 arası yayınlanan, Cliff Huxtable’ın mutlu ailesine odaklanan harika bir dizi. Huxtables, bu durum komedisiyle televizyonda siyah ailelerin önünü açtı. Full House dizisine benzer şekilde önemli hayat dersleriyle final yaptı.
    • IMDb puanı: 7.4
    • Oyuncular: Bill Cosby, Phylicia Rashad, Malcolm-Jamal Warner
    • Tür: Komedi, Aile, Romantik
    • Sezon: 8 sezon

    Eski Türk aile dizileri ❤️

    Türk yapımı en iyi aile dizileri Tam Boyutta Gör
    Türk yapımı en iyi aile dizileri listemizde tüm zamanların en çok izlenen televizyon dizileri yer alıyor. TV kanallarında ve internetten izlenebilen dizilerle çok eskilere, çocukluğunuza döneceksiniz. Bu Türk aile dizilerini kesinlikle izlemelisiniz:
    1. Yedi Numara (Komedi, Aile)
    2. Avrupa Yakası (Aile, Komedi)
    3. Tatlı Hayat (Komedi, Aile)
    4. Ekmek Teknesi (Aile, Komedi, Dram)
    5. İkinci Bahar (Dram, Aile)
    6. Süper Baba (Dram, Aile)
    7. Seksenler (Komedi, Romantik, Aile)
    8. Karadayı (Aile, Aksiyon, Dram, Suç)
    9. Yabancı Damat (Aile, Komedi, Dram)
    10. Çocuklar Duymasın (Komedi, Çocuk, Aile, Dram)

    Netflix aile dizileri 🔴

    netflix ailece izlenecek diziler Tam Boyutta Gör
    Netflix’te hem ebeveynlerin hem de çocukların birlikte oturup eğlenebilecekleri aile dostu diziler bulmak zor olabilir. Her yaştan ve farklı ilgi alanları olan çocuklarınızla birlikte veya ailece izlenebilecek diziler arıyorsanız bu liste tam size göre. İşte Netflix’te ailecek izlenecek diziler:
    1. Anne with an E
    2. Dostum ve Ben
    3. Kendini Özgür Bırak
    4. Korkak Kediler
    5. Gezegenimiz II
    6. H2O: Just Add Water
    7. The Big Show Show
    8. Lost In Space
    9. Evrenin Hikayesi
    10. Marlon

    Yerli ve yabancı aile dizileri listesinde hem çocuklarınızla ekran başında eğlenceli vakit geçirerek izleyebileceğiniz komik aile dizilerini hem de tek başınıza nostalji yaşayacağınız eski aile dizilerini bir araya getirdik. Aile dizisi önerisi arıyorsanız bu listemize bakmanızı tavsiye ederiz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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