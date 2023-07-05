Aile dizisi izlemek isteyenlere en iyi aile dizileri

Günümüz dizileri çok fazla şiddet, çıplaklık içeriyor; gerçekten ailece izlenebilecek diziler bulmak çok güç. Aile dizisi olarak da çok az yapım var. Dizi önerisi arayanlar için hazırladığımız en iyi aile dizileri listesi, eski, bir döneme damgasını vuran ve hâlâ unutulmamış yapımlardan oluşuyor. Eski aile dizilerine özlem duyuyorsanız, güncel listemize göz atmalısınız.
En iyi aile dizileri 🥰
1. Heartland (2007 - Günümüz) 🏡
IMDb puanı: 8.5
Oyuncular: Amber Marshall, Shaun Johnston, Michelle Morgan
Tür: Dram, Aile
Sezon: 16 sezon
2. Northern Rescue (2019) 💞
IMDb puanı: 6.9
Oyuncular: William Baldwin, Kathleen Robertson, Amalia Williamson
Tür: Dram, Aile
Sezon: 1 sezon
3. When Calls the Heart (2014 - Günümüz) 👩🏫
IMDb puanı: 7.9
Oyuncular: Erin Krakow, Martin Cummins, Pascale Hutton
Tür: Dram, Tarih, Romantik
Sezon: 11 sezon
4. Good Witch (2015 - 2021) 🧙🏻♀️
IMDb puanı: 7.3
Oyuncular: Catherine Bell, Catherine Disher, James Denton
Oyuncular: Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile
Tür: Komedi
Sezon: 10 sezon
9. Seventh Heaven (1996 - 2007) 🐶
IMDb puanı: 5.2
Oyuncular: Stephen Collins, Catherine Hicks, Jessica Biel
Tür: Komedi, Dram, Aile
Sezon: 11 sezon
10. The Cosby Show (1984 - 1992) 😂
IMDb puanı: 7.4
Oyuncular: Bill Cosby, Phylicia Rashad, Malcolm-Jamal Warner
Tür: Komedi, Aile, Romantik
Sezon: 8 sezon
Eski Türk aile dizileri ❤️
Yedi Numara (Komedi, Aile)
Avrupa Yakası (Aile, Komedi)
Tatlı Hayat (Komedi, Aile)
Ekmek Teknesi (Aile, Komedi, Dram)
İkinci Bahar (Dram, Aile)
Süper Baba (Dram, Aile)
Seksenler (Komedi, Romantik, Aile)
Karadayı (Aile, Aksiyon, Dram, Suç)
Yabancı Damat (Aile, Komedi, Dram)
Çocuklar Duymasın (Komedi, Çocuk, Aile, Dram)
Netflix aile dizileri 🔴
Anne with an E
Dostum ve Ben
Kendini Özgür Bırak
Korkak Kediler
Gezegenimiz II
H2O: Just Add Water
The Big Show Show
Lost In Space
Evrenin Hikayesi
Marlon
Yerli ve yabancı aile dizileri listesinde hem çocuklarınızla ekran başında eğlenceli vakit geçirerek izleyebileceğiniz komik aile dizilerini hem de tek başınıza nostalji yaşayacağınız eski aile dizilerini bir araya getirdik. Aile dizisi önerisi arıyorsanız bu listemize bakmanızı tavsiye ederiz.
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)