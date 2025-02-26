Paramount+ içerikleri beIN iş birliği ile Türkiye'de yayınlanacak

Yapılan açıklamaya göre Transformer: Rise Of The Beasts ve Mission: Impossible – Dead Reckoning gibi filmlerin yanı sıra The Agency, Elsbeth ve NCIS serisinin gibi diziler başta olmak üzere Paramount+ içerikleri ülkemize gelecek.
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beIN Media Group Eğlence İçeriklerinden Sorumlu Başkanı Esra Özaral Altop, bu anlaşmanın şirketin faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde büyük bütçeli film ve diziler sunma planında önemli bir adım olduğunu belirtti. “Paramount'un olağanüstü içerik kütüphanesine özel erişimle, eşsiz bir film, dizi ve eğlence seçkisiyle tüm beIN kütüphanesini geliştiriyoruz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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