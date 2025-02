Tam Boyutta Gör Paramount'un dijital içerik platformu Paramount+’taki dizi ve filmler Türkiye’ye geliyor. Daha önce Paramount ile beIN Media Group arasında içerik dağıtım anlaşması imzalanmıştı. Şimdi bu iş birliğinin bir parçası olarak Türkiye’de Paramount+ içeriklerinin BeIN Connect ve TOD platformlarında Türkçe olarak yayınlanmasına karar verildi.

Yapılan açıklamaya göre Transformer: Rise Of The Beasts ve Mission: Impossible – Dead Reckoning gibi filmlerin yanı sıra The Agency, Elsbeth ve NCIS serisinin gibi diziler başta olmak üzere Paramount+ içerikleri ülkemize gelecek.

[bkzdh=

beIN Media Group Eğlence İçeriklerinden Sorumlu Başkanı Esra Özaral Altop, bu anlaşmanın şirketin faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde büyük bütçeli film ve diziler sunma planında önemli bir adım olduğunu belirtti. “Paramount'un olağanüstü içerik kütüphanesine özel erişimle, eşsiz bir film, dizi ve eğlence seçkisiyle tüm beIN kütüphanesini geliştiriyoruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Paramount+ içerikleri beIN iş birliği ile Türkiye'de yayınlanacak