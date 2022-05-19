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    Apple, ofise dönüş planında değişikliğe gidiyor

    Teknoloji devi Apple, ABD'de artan Omicron vakaları sebebiyle haftada üç gün ofiste çalışma planını erteledi.                                                    
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    Apple, ofise dönüş planında değişikliğe gidiyor

    Apple, artan Covid-19 vakaları sebebiyle haftada üç gün çalışma planını askıya aldı. Normal şartlarda önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren başlayacakları bu değişiklik Omicron varyantının ABD'deki etkileri sebebiyle ertelendi.

    Haftada üç gün planı ertelendi

    Apple, şimdiye kadar birkaç defa çalışanlarını ofise döndürmek için uygulayacağı planları paylaşmıştı. Şirket, ofise dönüş için kademeli bir süreç yönetmek istiyordu. Son olarak çalışanlarını 23 Mayıs'tan itibaren haftada üç gün olmak üzere ofise döndürmeyi planlayan Apple, mevcut pandemi koşulları sebebiyle bu kararını erteledi.

    Şirket, Nisan ayında haftada bir kez ve 2 Mayıs'tan itibaren haftada iki kez yüz yüze çalışma sistemine geçmişti ancak artan Covid-19 vakaları haftada üç gün ofiste çalışma planının önüne geçti. Apple, mevcut plan değişikliğini çalışanlarına en az iki hafta önceden bildireceğini belirtirken yüz yüze çalışanların ortak alanlarda ve asansörlerde maske takmasını zorunlu kılacak.

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    supervisorberk 22 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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