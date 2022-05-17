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    Embraer, yeni turboprop uçağı için görüşmeler yapıyor

    Bölgesel turboprop uçağı üzerinde gelişmeler için görüşmelerde bulunan Embraer, Hindistan'ın proje için potansiyel ortaklardan biri olabileceğini söyledi.           
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    Embraer, yeni turboprop uçağı için görüşmeler yapıyor
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    Brezilya merkezli havacılık şirketi Embraer, arkadan motorlu turboprop bölgesel uçağını geliştirmeye devam etmek için görüşmeler yürütüyor. Şirket yöneticisi yaptığı açıklamada kesin kararın verilmediğini ancak Hindistan'la olumlu geçen bir görüşme yaptığını açıkladı.

    Uçak, 2028'e hazır olabilir

    Embraer'in ticari havacılık başkanı Arjan Meijer, 2017'den beri turboprop sektörüne geri dönme isteği olan şirketin mevcut isteğini yerine getirmek için sektör içi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. 70-90 yolcu kapasiteli yeni bir turboprop uçak için teklifler konusunda Hindistan ve başka yerlerdeki potansiyel ortaklık görüşmeleri yapılıyor.

    Şirket aynı zamanda uçak için motor üreticileriyle de görüşmeler yapıyor. Kabin gürültüsünü aza indirmek için Embraer, iki motoru da uçağın arka tarafında konumlandıracak.

    2023 yılının ortalarında kesin kararlarını vereceklerini belirten Meijer, kararın olumlu olması halinde tuboprop uçağın 2028 yılına kadar hizmete girebileceğini belirtti.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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