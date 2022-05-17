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Brezilya merkezli havacılık şirketi Embraer, arkadan motorlu turboprop bölgesel uçağını geliştirmeye devam etmek için görüşmeler yürütüyor. Şirket yöneticisi yaptığı açıklamada kesin kararın verilmediğini ancak Hindistan'la olumlu geçen bir görüşme yaptığını açıkladı.

Uçak, 2028'e hazır olabilir

Embraer'in ticari havacılık başkanı Arjan Meijer, 2017'den beri turboprop sektörüne geri dönme isteği olan şirketin mevcut isteğini yerine getirmek için sektör içi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. 70-90 yolcu kapasiteli yeni bir turboprop uçak için teklifler konusunda Hindistan ve başka yerlerdeki potansiyel ortaklık görüşmeleri yapılıyor.

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Şirket aynı zamanda uçak için motor üreticileriyle de görüşmeler yapıyor. Kabin gürültüsünü aza indirmek için Embraer, iki motoru da uçağın arka tarafında konumlandıracak.

2023 yılının ortalarında kesin kararlarını vereceklerini belirten Meijer, kararın olumlu olması halinde tuboprop uçağın 2028 yılına kadar hizmete girebileceğini belirtti.

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Embraer, yeni turboprop uçağı için görüşmeler yapıyor