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    Apple otomatik iOS güncellemelerindeki gecikmenin nedenini açıkladı

    Apple otomatik iOS güncellemelerinin neden kullanıcılara birkaç hafta gecikmeli olarak ulaştığının nedenini açıkladı. Şirket yöneticisi Craig Federighi, bunu kasıtlı olarak yaptıklarını söylüyor.
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    Apple otomatik iOS güncellemelerindeki gecikmenin nedenini açıkla
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    Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, otomatik iOS güncellemelerindeki gecikmenin nedenini açıkladı. Deneyimli yöneticiye bakılırsa şirket bunu belirli bir stratejiye bağlı olarak kasten yapıyor.

    Apple yeni bir iOS sürümü yayınladığında Ayarlar menüsünden manuel olarak kontrol edenler hemen yükleyebiliyor. Ancak otomatik güncellemeleri açık olan kullanıcılar için farklı bir durum söz konusu. Bu kullanıcılar güncellemeyi birkaç hafta gecikmeli olarak alıyor.

    Apple otomatik iOS güncellemelerindeki gecikmenin nedenini açıkla
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    1 ila 4 hafta gecikmeli sunuluyor

    Craig Federighi iOS güncellemelerini kademeli olarak yayınladıklarını ve önceliği Ayarlar'da yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edenlere verdiklerini söyledi. Apple, otomatik güncellemeleri açık olan kullanıcılara 1 ila 4 hafta arasında kasıtlı bir gecikme uyguluyor.

    Şirket bu güncelleme stratejisiyle yeni iOS sürümü henüz geniş çapta yayılmadan olası sorunları tespit edip çözmeyi hedefliyor. Yani cihazlarını manuel olarak güncelleyenlerin şirket için bir nevi test kullanıcısı olarak görev yaptığını söyleyebiliriz.

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    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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