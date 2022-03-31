Apple otomatik iOS güncellemelerindeki gecikmenin nedenini açıkladı

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Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, otomatik iOS güncellemelerindeki gecikmenin nedenini açıkladı. Deneyimli yöneticiye bakılırsa şirket bunu belirli bir stratejiye bağlı olarak kasten yapıyor.

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Apple yeni bir iOS sürümü yayınladığında Ayarlar menüsünden manuel olarak kontrol edenler hemen yükleyebiliyor. Ancak otomatik güncellemeleri açık olan kullanıcılar için farklı bir durum söz konusu. Bu kullanıcılar güncellemeyi birkaç hafta gecikmeli olarak alıyor.

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1 ila 4 hafta gecikmeli sunuluyor

Craig Federighi iOS güncellemelerini kademeli olarak yayınladıklarını ve önceliği Ayarlar'da yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edenlere verdiklerini söyledi. Apple, otomatik güncellemeleri açık olan kullanıcılara 1 ila 4 hafta arasında kasıtlı bir gecikme uyguluyor.

Şirket bu güncelleme stratejisiyle yeni iOS sürümü henüz geniş çapta yayılmadan olası sorunları tespit edip çözmeyi hedefliyor. Yani cihazlarını manuel olarak güncelleyenlerin şirket için bir nevi test kullanıcısı olarak görev yaptığını söyleyebiliriz.

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Apple otomatik iOS güncellemelerindeki gecikmenin nedenini açıkla