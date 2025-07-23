iOS 26 Beta 4 resmen çıktı: Yeni arayüz, Pil ve Apple Intelligence

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 için geliştirici beta 4 sürümünü yayımladı. Bu sürümle birlikte arayüzdeki Liquid Glass tasarımına yeni düzenlemeler gelirken, sistem kararlılığı ve pil ömrü de iyileştiriliyor. Üstelik Mesajlar, Haritalar ve duvar kâğıtları tarafında da önemli yenilikler var. İşte iOS 26 Beta 4 ile sunulan yenilikler...

iOS 26 Beta 4 yayınlandı

Kaçıranlar için iOS 26 beta 3 ile birlikte iOS 26'nın şeffaflık odaklı Liquid Glass tasarımında ilk büyük revizyonları görmüştük. Kullanıcı geri bildirimlerinin ardından Apple, beta 4'te bu tasarımı daha okunabilir hâle getirmek için bazı alanlarda opaklığı artırdı.

iOS 19 özellikleri tanıtıldı: İşte iOS 26 yenilikleri 1 ay önce eklendi

Karanlık mod için duvar kâğıdı ve trafik gecikmeleri

Bu sürümde, iOS 26 ile birlikte gelen yeni renkli duvar kâğıtları da güncellendi. Özellikle karanlık modda daha dengeli görünen arka planlar, Liquid Glass temasının gözü yormayacak şekilde uygulanmasına yardımcı oluyor. Bir diğer gelişme ise Apple Haritalar'a eklenen "İşe Gidiş Geliş Gecikmeleri" özelliği. Bu da trafik yoğunluğu bilgilerini daha önce belirlenen rutinler çerçevesinde analiz edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada Mesajlar uygulamasında ise iki güncelleme var. İlki, sohbetlerde kullanılmak üzere test edilen yeni arka plan seçenekleri. Diğeri ise Apple Intelligence desteği bulunan cihazlarda mesaj geçmişine göre önerilen anketler. Ayrıca Canlı Çeviri özelliği artık Mesajlar, Telefon ve FaceTime’da kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Güncellemenin desteklediği modeller arasında iPhone SE (2. nesil) ve üzeri cihazlar yer alıyor. iPhone XR, XS ve XS Max modelleri için son büyük sürüm iOS 18 olacak. Apple Intelligence özellikleri ise yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 ailesi ile kullanılabiliyor.

Apple, iPhone Fold'un tasarımından memnun değil: Gecikecek 1 gün önce eklendi

iOS 26 beta 4, Apple'ın eylül ayında çıkması beklenen büyük güncelleme için halka açık beta öncesi son deneme olabilir. Bu nedenle performans, pil verimliliği ve genel stabilite gibi birçok konuya odaklanıyor. Şu ana kadar bildiklerimize göre Apple, Temmuz sonuna yaklaşırken herkese açık beta sürecine geçiş yapmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26 Beta 4 resmen çıktı: İşte yeni gelen özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: