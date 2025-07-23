iOS 26 Beta 4 resmen çıktı: Yeni arayüz, Pil ve Apple Intelligence

iOS 26 Beta 4 yayınlandı
Kaçıranlar için iOS 26 beta 3 ile birlikte iOS 26'nın şeffaflık odaklı Liquid Glass tasarımında ilk büyük revizyonları görmüştük. Kullanıcı geri bildirimlerinin ardından Apple, beta 4'te bu tasarımı daha okunabilir hâle getirmek için bazı alanlarda opaklığı artırdı.
Karanlık mod için duvar kâğıdı ve trafik gecikmeleri
Bu sürümde, iOS 26 ile birlikte gelen yeni renkli duvar kâğıtları da güncellendi. Özellikle karanlık modda daha dengeli görünen arka planlar, Liquid Glass temasının gözü yormayacak şekilde uygulanmasına yardımcı oluyor. Bir diğer gelişme ise Apple Haritalar'a eklenen "İşe Gidiş Geliş Gecikmeleri" özelliği. Bu da trafik yoğunluğu bilgilerini daha önce belirlenen rutinler çerçevesinde analiz edebiliyor.
iOS 26 beta 4, Apple'ın eylül ayında çıkması beklenen büyük güncelleme için halka açık beta öncesi son deneme olabilir. Bu nedenle performans, pil verimliliği ve genel stabilite gibi birçok konuya odaklanıyor. Şu ana kadar bildiklerimize göre Apple, Temmuz sonuna yaklaşırken herkese açık beta sürecine geçiş yapmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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