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    iOS 26 Beta 4 resmen çıktı: Yeni arayüz, Pil ve Apple Intelligence

    iOS 26'nın geliştirici beta 4 sürümü yayımlandı. Şeffaf arayüzde iyileştirmeler, pil ve stabilite artışı ile birlikte Haritalar ve Mesajlar uygulamalarında yeni işlevler sunuluyor.

    iOS 26 Beta 4 resmen çıktı: İşte yeni gelen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 için geliştirici beta 4 sürümünü yayımladı. Bu sürümle birlikte arayüzdeki Liquid Glass tasarımına yeni düzenlemeler gelirken, sistem kararlılığı ve pil ömrü de iyileştiriliyor. Üstelik Mesajlar, Haritalar ve duvar kâğıtları tarafında da önemli yenilikler var. İşte iOS 26 Beta 4 ile sunulan yenilikler...

    iOS 26 Beta 4 yayınlandı

    Kaçıranlar için iOS 26 beta 3 ile birlikte iOS 26'nın şeffaflık odaklı Liquid Glass tasarımında ilk büyük revizyonları görmüştük. Kullanıcı geri bildirimlerinin ardından Apple, beta 4'te bu tasarımı daha okunabilir hâle getirmek için bazı alanlarda opaklığı artırdı. 

    Karanlık mod için duvar kâğıdı ve trafik gecikmeleri

    Bu sürümde, iOS 26 ile birlikte gelen yeni renkli duvar kâğıtları da güncellendi. Özellikle karanlık modda daha dengeli görünen arka planlar, Liquid Glass temasının gözü yormayacak şekilde uygulanmasına yardımcı oluyor. Bir diğer gelişme ise Apple Haritalar'a eklenen "İşe Gidiş Geliş Gecikmeleri" özelliği. Bu da trafik yoğunluğu bilgilerini daha önce belirlenen rutinler çerçevesinde analiz edebiliyor. 

    iOS 26 Beta 4 resmen çıktı: İşte yeni gelen özellikler Tam Boyutta Gör
    Bu arada Mesajlar uygulamasında ise iki güncelleme var. İlki, sohbetlerde kullanılmak üzere test edilen yeni arka plan seçenekleri. Diğeri ise Apple Intelligence desteği bulunan cihazlarda mesaj geçmişine göre önerilen anketler. Ayrıca Canlı Çeviri özelliği artık Mesajlar, Telefon ve FaceTime’da kullanılabiliyor.
    iOS 26 Beta 4 resmen çıktı: İşte yeni gelen özellikler Tam Boyutta Gör
    Güncellemenin desteklediği modeller arasında iPhone SE (2. nesil) ve üzeri cihazlar yer alıyor. iPhone XR, XS ve XS Max modelleri için son büyük sürüm iOS 18 olacak. Apple Intelligence özellikleri ise yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 ailesi ile kullanılabiliyor.

    iOS 26 beta 4, Apple'ın eylül ayında çıkması beklenen büyük güncelleme için halka açık beta öncesi son deneme olabilir. Bu nedenle performans, pil verimliliği ve genel stabilite gibi birçok konuya odaklanıyor. Şu ana kadar bildiklerimize göre Apple, Temmuz sonuna yaklaşırken herkese açık beta sürecine geçiş yapmayı planlıyor. 

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    CagriSR 3 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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