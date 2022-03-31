Apple, bu kez de 5 milyar euroluk davayla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör

Apple, App Store komisyonları sebebiyle birçok kez davalarla kaşı karşıya geldi. Cupertino merkezli teknoloji devi, bu kez de Hollanda'da bir toplu davanın taraflarından birisi oluyor. Hollanda'da bir vakfın öncülük ettiği dava kapsamında Apple'dan 5 milyar euro tazminat isteniyor.

'Tüketici zarara uğruyor'

Apple, daha önce Hollandalı antitröst düzenleyicisinin şirketin alternatif ödeme sistemleri yasağının yerel düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon euro cezaya çarptırıldı. Yeni dava, bu davadan tamamen ayrı ve şirketten çok daha yüksek bir ücret talep ediliyor.

Vakıf, Apple'ın App Store'daki ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın almalarda uyguladığı %30'luk kesintinin tekelci bir davranış olduğunu belirterek, uygulama geliştiricilerin maliyetleri karşılamak adına ücretleri yükseltmesine sebep olduğunu söylüyor.

AB'nin yeni dijital yasası mesajlaşma güvenliğini azaltabilir 1 gün önce eklendi

Olması gerekenden daha yüksek ücretlerin tüketicileri zarara uğrattığını belirten vakıf, potansiyel zararın yaklaşık 5 milyar euro olduğunu düşünüyor.

Vakıf, AB tüketicilerinin toplu davaya katılmalarını istiyor. Apple, daha önceki cezanın ardından ülkedeki App Store'da herhangi bir değişiklik yapmayı reddetmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.