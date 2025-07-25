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    iOS 26 public beta yayınlandı: iOS 26 beta nasıl yüklenir?

    Apple, beklenen iOS 26 public beta sürümü yayınladı. Peki, iOS 26 beta nasıl indirilir ve kurulur? İşte herkese açık betayı iPhone'a indirme ve yükleme adımları:

    Apple, iOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe ve diğer yazılımlar için herkese açık beta programını başlattı. Apple’ın yeni işletim sistemleri arasında en merak edileni iOS 26 güncellemesi. Liquid Glass tasarımı başta olmak üzere iOS 26 yeniliklerini görmek isteyenler, public beta sürüme geçebilir ancak öncesinde cihazı yedeklemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Lafı fazla uzatmadan, iOS 26 public beta indirme ve yükleme adımlarına geçelim.

    iOS 26 herkese açık beta sürümü yüklemek için öncelikle Apple beta programına kaydolmanız gerekiyor. Apple beta sitesi üzerinden Apple hesabınıza giriş yaparak ücretsiz beta programına dahil olabilirsiniz. Sonrasında iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26, HomePod Yazılımı 26 ve AirPods beta güncellemelerini indirebilirsiniz. Örnek olarak; iOS 26 beta yükleme adımlarını gösteriyoruz:

    iOS 26 public beta indirme ve yükleme adımları 📲

    ios 26 beta indirme yükleme Tam Boyutta Gör

    1. iPhone’da tarayıcıdan beta.apple.com sitesine girin
    2. Kaydol butonuna dokunun
    3. Apple hesabınıza giriş yapın
    4. Beta yazılım programı sözleşmesine onay verin
    5. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
    6. Genel - Yazılım Güncelleme’ye dokunun
    7. Beta güncellemelerine girin
    8. iOS 26 public beta seçin
    9. Geri döndüğünüzde iOS 26 beta indirme başlayacaktır
    10. Yeterli alan varsa, iOS 26 beta yüklemeye geçebilirsiniz

    iOS 26 public beta, geliştirici betalarından sonra gelen sürüm olup pilin hızlı tükenmesi (şarjın daha az gitmesi), bazı uygulamaların çökmesi, telefonun ısınması, Türkçe olmayan menüler gibi çeşitli hatalar içerebilir. iOS 26 beta yüklemeden önce kesinlikle yedek almanız önerilir. iOS 26 final sürümü, iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül ayında yayınlanacak.

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    vixx 1 gün önce

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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