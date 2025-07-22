iOS 26 public beta için geri sayım: İşte beklenen tarih

iOS 26 public beta geliyor
Yeni paylaşılan bir sızıntıya göre iOS 26 beta 4 dahil tüm geliştirici betalar 22 Temmuz’da dağıtılacak. Bu tarih, public beta için daha önce dile getirilen 23 Temmuz iddiasıyla örtüşüyor. Sızıntıda iOS 26 (23A5297i), macOS 26 (25A5316i), tvOS 26 (23J5316g), watchOS 26 (23R5317g) ve visionOS 26 (23M5300g) gibi sürümlerin dördüncü betalarına ait yapı numaraları yer alıyor.
Buna göre VisionOS dışındaki tüm sistemlerin public beta versiyonlarının, aynı yapı numaralarıyla yayınlanması bekleniyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi Apple, public beta sürecini resmi olarak Temmuz ayı içinde başlatacağını açıklamıştı ancak net bir tarih paylaşmamıştı. MacOS 26 public beta ise, kısa bir süreliğine bazı kullanıcılar için yanlışlıkla aktif hâle geldi ve yapı numarasının beta 4 ile aynı olması, son iddiaları doğruluyor.
Şu an için Bloomberg'den Mark Gurman da tüm bu bilgileri destekler şekilde, iOS 26 public beta ve diğer yazılımların 23 Temmuz’da yayınlanacağını öne sürüyor. Eğer Apple, önceki beta dönemlerinde olduğu gibi ilerlerse, developer beta 4'ün hemen ardından herkese açık sürümler dağıtılabilir.
Bu arada tüm public beta sütümleri Apple Beta Yazılım Programı üzerinden ücretsiz şekilde erişilebilecek ancak kullanıcıların yedek alması öneriliyor. Bu sürümler nispeten nihai sürüme yakın olsa da, bazı sistem hataları yaşanabileceğini söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: