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    iOS 26 public beta için geri sayım: İşte beklenen tarih

    iOS 26 public beta, Apple'ın iç kaynaklarından sızan beta 4 yapı numaralarıyla birlikte yeniden ortaya çıktı. Üstelik çıkış tarihi de sızdırıldı. İşte detaylar...

    iOS 26 public beta için geri sayım: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 public beta sürümün Temmuz ayında yayınlanacağını duyurmuş olsa da, net bir tarih paylaşılmadı. Bu kapsamda iOS 26 beta test süreci devam ederken, herkesin merakla beklediği public beta sürümü için yeni bir tarih bilgisi ortaya çıktı. Sızıntıya göre yeni güncelleme, çok yakında geliyor. İşte beklenen tarih...

    iOS 26 public beta geliyor

    Yeni paylaşılan bir sızıntıya göre iOS 26 beta 4 dahil tüm geliştirici betalar 22 Temmuz’da dağıtılacak. Bu tarih, public beta için daha önce dile getirilen 23 Temmuz iddiasıyla örtüşüyor. Sızıntıda iOS 26 (23A5297i), macOS 26 (25A5316i), tvOS 26 (23J5316g), watchOS 26 (23R5317g) ve visionOS 26 (23M5300g) gibi sürümlerin dördüncü betalarına ait yapı numaraları yer alıyor.

    Buna göre VisionOS dışındaki tüm sistemlerin public beta versiyonlarının, aynı yapı numaralarıyla yayınlanması bekleniyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi Apple, public beta sürecini resmi olarak Temmuz ayı içinde başlatacağını açıklamıştı ancak net bir tarih paylaşmamıştı. MacOS 26 public beta ise, kısa bir süreliğine bazı kullanıcılar için yanlışlıkla aktif hâle geldi ve yapı numarasının beta 4 ile aynı olması, son iddiaları doğruluyor.

    Şu an için Bloomberg'den Mark Gurman da tüm bu bilgileri destekler şekilde, iOS 26 public beta ve diğer yazılımların 23 Temmuz’da yayınlanacağını öne sürüyor. Eğer Apple, önceki beta dönemlerinde olduğu gibi ilerlerse, developer beta 4'ün hemen ardından herkese açık sürümler dağıtılabilir.

    Bu arada tüm public beta sütümleri Apple Beta Yazılım Programı üzerinden ücretsiz şekilde erişilebilecek ancak kullanıcıların yedek alması öneriliyor. Bu sürümler nispeten nihai sürüme yakın olsa da, bazı sistem hataları yaşanabileceğini söyleyelim.

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