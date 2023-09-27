Apple, oyun moduna sahip macOS 14 Sonoma'yı yayınladı: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Apple sonunda macOS'un yeni sürümünü yayınladı. macOS 13 Ventura'nın yerini alan macOS 14 Sonoma'dan bahsediyoruz. Şirket yeni işletim sisteminde kullanıcı deneyimini ve üretkenliği geliştiren bir dizi iyileştirme sunuyor. İşte göze çarpan yenilikler.

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Sonoma doğa, şehir ve su altı manzaralarını içeren göz alıcı ekran koruyuculara sahip. Ayrıca widget'ları artık masaüstünüzün herhangi bir köşesine serbestçe yerleştirebiliyorsunuz ve renkleri duvar kağıdının ana renklerine uyum sağlayarak dinamik olarak değişiyor. Hem akıllı telefonunuz hem de bilgisayarınız aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunda iPhone'daki widget'lar macOS 14'te otomatik olarak görüntüleniyor.

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Safari deneyimi geliştirildi

İşletim sistemine internet deneyimini daha iyi hale getiren bazı özellikler eklendi. Safari’de oluşturduğunuz farklı profillerle İş ve Kişisel gibi başlıklar altında internette ayrı ayrı gezinebiliyorsunuz. Profiller sayesinde web geçmişinizi, genişletmelerinizi, Sekme Grupları’nızı, çerezlerinizi ve favorilerinizi ayrı tutabiliyorsunuz.

Herhangi bir web sitesini daha hızlı erişim için Dosya menüsünden web uygulaması olarak Dock’a eklemeniz mümkün hale geldi. Gizlilik ayarları genişletildi. Kullanıcıların Mesajlar'da hassas görüntüleri beklenmedik bir şekilde görüntülemesini önlemek için "Hassas İçerik Uyarısı" etkinleştirilebilecek.

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Gizlilik özellikleri arttı

İletişim Güvenliği hassas içerikli video ve fotoğraflar için koruma sağlıyor. Bu korumaların sadece Mesajlar’ı değil, hem sistem genelinde fotoğraf seçicisinden hem de üçüncü taraf uygulamalardan gönderilen ve alınan içerikleri de kapsadığını belirtelim.

Geliştirilmiş izinler tüm fotoğraf kitaplığınıza erişim izni vermeden hangi fotoğrafları paylaşacağınızı seçmenize olanak tanıyor. Ayrıca bilgilerinizi görüntülemesini engelleyerek bir uygulamanın Takvim’e etkinlik eklemesine izin verebiliyorsunuz.

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Oyun modu eklendi

macOS Sonoma'da artık bir oyun modu var. Bu mod, oyun deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızın CPU ve GPU'sunu en üst düzeyde kullanıyor. Aynı zamanda kablosuz kulaklık veya oyun kumandanızı kullanırken gecikmeyi minimumda tutarak size daha hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.

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macOS 14 Sonoma uyumlu Mac'ler:

iMac (2019 ve daha yeni modeller)

iMac Pro (2017 ve daha yeni modeller)

Mac mini (2018 ve daha yeni modeller)

MacBook Air (2018 ve daha yeni modeller)

MacBook Pro (2018 ve daha yeni modeller)

Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)

macOS 14 Sonoma'yı "Sistem Ayarları"uygulamasında yer alan "Genel" menüsün üzerinden "Yazılım Güncelleme" bölümüne giderek cihazınıza indirebilirsiniz.

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Apple, oyun moduna sahip macOS 14 Sonoma'yı yayınladı