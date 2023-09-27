Apple, oyun moduna sahip macOS 14 Sonoma'yı yayınladı: Neler sunuyor?

- Safari deneyimi geliştirildi
- Gizlilik özellikleri arttı
- Oyun modu eklendi
- macOS 14 Sonoma uyumlu Mac'ler:
- Yorumlar
Sonoma doğa, şehir ve su altı manzaralarını içeren göz alıcı ekran koruyuculara sahip. Ayrıca widget'ları artık masaüstünüzün herhangi bir köşesine serbestçe yerleştirebiliyorsunuz ve renkleri duvar kağıdının ana renklerine uyum sağlayarak dinamik olarak değişiyor. Hem akıllı telefonunuz hem de bilgisayarınız aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunda iPhone'daki widget'lar macOS 14'te otomatik olarak görüntüleniyor.
Safari deneyimi geliştirildi
İşletim sistemine internet deneyimini daha iyi hale getiren bazı özellikler eklendi. Safari’de oluşturduğunuz farklı profillerle İş ve Kişisel gibi başlıklar altında internette ayrı ayrı gezinebiliyorsunuz. Profiller sayesinde web geçmişinizi, genişletmelerinizi, Sekme Grupları’nızı, çerezlerinizi ve favorilerinizi ayrı tutabiliyorsunuz.
Herhangi bir web sitesini daha hızlı erişim için Dosya menüsünden web uygulaması olarak Dock’a eklemeniz mümkün hale geldi. Gizlilik ayarları genişletildi. Kullanıcıların Mesajlar'da hassas görüntüleri beklenmedik bir şekilde görüntülemesini önlemek için "Hassas İçerik Uyarısı" etkinleştirilebilecek.
Gizlilik özellikleri arttı
İletişim Güvenliği hassas içerikli video ve fotoğraflar için koruma sağlıyor. Bu korumaların sadece Mesajlar’ı değil, hem sistem genelinde fotoğraf seçicisinden hem de üçüncü taraf uygulamalardan gönderilen ve alınan içerikleri de kapsadığını belirtelim.
Geliştirilmiş izinler tüm fotoğraf kitaplığınıza erişim izni vermeden hangi fotoğrafları paylaşacağınızı seçmenize olanak tanıyor. Ayrıca bilgilerinizi görüntülemesini engelleyerek bir uygulamanın Takvim’e etkinlik eklemesine izin verebiliyorsunuz.
Oyun modu eklendi
macOS Sonoma'da artık bir oyun modu var. Bu mod, oyun deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızın CPU ve GPU'sunu en üst düzeyde kullanıyor. Aynı zamanda kablosuz kulaklık veya oyun kumandanızı kullanırken gecikmeyi minimumda tutarak size daha hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.
macOS 14 Sonoma uyumlu Mac'ler:
- iMac (2019 ve daha yeni modeller)
- iMac Pro (2017 ve daha yeni modeller)
- Mac mini (2018 ve daha yeni modeller)
- MacBook Air (2018 ve daha yeni modeller)
- MacBook Pro (2018 ve daha yeni modeller)
- Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)
- Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)
macOS 14 Sonoma'yı "Sistem Ayarları"uygulamasında yer alan "Genel" menüsün üzerinden "Yazılım Güncelleme" bölümüne giderek cihazınıza indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.