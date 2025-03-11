Apple, iOS 19 ve macOS 16'da önemli tasarım değişiklikleri yapacak!

Bütün sistem öğeleri elden geçirilecek
Bloomberg'in haberine göre, iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16 ile gelmesi planlanan değişiklikler ile ikonların, menülerin, uygulamaların, pencerelerin ve sistem düğmelerinin tasarımı önemli ölçüde değişecek.
Apple ayrıca, kullanıcıların cihazlarını kullanma biçimini basitleştirmeyi ve yazılım genelinde tasarımı daha tutarlı hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni tasarım, Vision Pro'nun visionOS işletim sisteminden ilham alacak.
Bloomberg, tasarım güncellemelerinin macOS Big Sur'dan bu yana Mac için en büyük ve iOS 7'den bu yana iOS için en büyük güncelleme olacağını söylüyor. Ancak, Apple'ın işletim sistemlerini birleştirmeyeceğini belirtiyor.Kaynakça https://www.theverge.com/news/627149/apple-ios-ipados-macos-design-overhaul https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-10/apple-readies-dramatic-design-overhauls-for-ios-19-ipados-19-and-macos-16?srnd=undefined&sref=9hGJlFio Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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