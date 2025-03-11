Apple, iOS 19 ve macOS 16'da önemli tasarım değişiklikleri yapacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun zamandır aynı tasarım dilini kullanan Apple'ın nihayet iOS, iPadOS ve macOS'un tasarımında önemli değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi.

Bütün sistem öğeleri elden geçirilecek

Bloomberg'in haberine göre, iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16 ile gelmesi planlanan değişiklikler ile ikonların, menülerin, uygulamaların, pencerelerin ve sistem düğmelerinin tasarımı önemli ölçüde değişecek.

Apple ayrıca, kullanıcıların cihazlarını kullanma biçimini basitleştirmeyi ve yazılım genelinde tasarımı daha tutarlı hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni tasarım, Vision Pro'nun visionOS işletim sisteminden ilham alacak.

Kameralı AirPods gerçek olacak mı? 2 sa. önce eklendi

Bloomberg, tasarım güncellemelerinin macOS Big Sur'dan bu yana Mac için en büyük ve iOS 7'den bu yana iOS için en büyük güncelleme olacağını söylüyor. Ancak, Apple'ın işletim sistemlerini birleştirmeyeceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, iOS 19'da önemli tasarım değişiklikleri yapacak