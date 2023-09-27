iOS 17.0.2 güncellemesi tüm uyumlu iPhone'lar için yayınlandı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Eski iPhone’dan iPhone 15 modellerine geçen kullanıcıların yaşadığı veri aktarım sorunu için iOS 17.0.2 güncellemesi yayınlanmıştı. Apple, iOS 17.0.2’nin güncellenmiş sürümünü bu kez tüm uyumlu iPhone modelleri için yayınladı.

iPhone 15'lerde kurulum hatası: Apple logosunda kalıyor! 4 gün önce eklendi

Veri aktarım sorunu çözüldü

iOS 17.0.2 (21A350), kurulum sırasında eski iPhone’dan yenisine veri aktarımını engelleyen bir sorunu çözüyor. Apple’ın güncellemeyi bir kez daha yayınlamasının önemli bir sebebi var. iPhone 15’ler kurulum aşamasında eski yedekten geri yükleme adımından sonra Apple logosunda takılı kalıyordu. Güncellenen sürüm ile bu sorun aşılmış oldu.

Apple Watch'lar da güncellendi

Apple, aynı gün Apple Watch kullanıcıları için de watchOS 10.0.2 güncellemesini yayınladı. Sürüm notlarında hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik güncellemeleri içerdiği belirtilse de bazı Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 kullanıcılarının yaşadığı hava durumu komplikasyonuna ilişkin sorun düzeltilmiş oldu.

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iOS 17.0.2, tüm uyumlu iPhone'lar için yayınlandı: İşte detaylar