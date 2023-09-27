iOS 17.0.2 güncellemesi tüm uyumlu iPhone'lar için yayınlandı: İşte detaylar

Veri aktarım sorunu çözüldü
iOS 17.0.2 (21A350), kurulum sırasında eski iPhone’dan yenisine veri aktarımını engelleyen bir sorunu çözüyor. Apple’ın güncellemeyi bir kez daha yayınlamasının önemli bir sebebi var. iPhone 15’ler kurulum aşamasında eski yedekten geri yükleme adımından sonra Apple logosunda takılı kalıyordu. Güncellenen sürüm ile bu sorun aşılmış oldu.
Apple Watch'lar da güncellendi
Apple, aynı gün Apple Watch kullanıcıları için de watchOS 10.0.2 güncellemesini yayınladı. Sürüm notlarında hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik güncellemeleri içerdiği belirtilse de bazı Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 kullanıcılarının yaşadığı hava durumu komplikasyonuna ilişkin sorun düzeltilmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.