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    Anlık Bildirim

    iOS 17.0.2 güncellemesi tüm uyumlu iPhone'lar için yayınlandı: İşte detaylar

    Apple, iPhone 15'ler için yayınladığı iOS 17.0.2 güncellemesini tüm uyumlu modeller için yayınladı. İlk iPhone kurulumunda karşılaşılan önemli bir hata düzeltildi.
    ios 17.0.2 güncellemesi uyumlu iphonelar için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Eski iPhone’dan iPhone 15 modellerine geçen kullanıcıların yaşadığı veri aktarım sorunu için iOS 17.0.2 güncellemesi yayınlanmıştı. Apple, iOS 17.0.2’nin güncellenmiş sürümünü bu kez tüm uyumlu iPhone modelleri için yayınladı.

    Veri aktarım sorunu çözüldü

    iOS 17.0.2 (21A350), kurulum sırasında eski iPhone’dan yenisine veri aktarımını engelleyen bir sorunu çözüyor. Apple’ın güncellemeyi bir kez daha yayınlamasının önemli bir sebebi var. iPhone 15’ler kurulum aşamasında eski yedekten geri yükleme adımından sonra Apple logosunda takılı kalıyordu. Güncellenen sürüm ile bu sorun aşılmış oldu.

    Apple Watch'lar da güncellendi

    Apple, aynı gün Apple Watch kullanıcıları için de watchOS 10.0.2 güncellemesini yayınladı. Sürüm notlarında hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik güncellemeleri içerdiği belirtilse de bazı Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 kullanıcılarının yaşadığı hava durumu komplikasyonuna ilişkin sorun düzeltilmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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