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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, parçaları değiştirilebilen üst seviye bir kulaklık geliştiriyor

    Apple'ın uzun süredir kendi markasıyla satışa sunacağı üst seviye bir kulaklık üzerinde çalıştığı bilinmekteydi. Bugün, bu kulaklığın prototiplerini gördüğünü iddia edenler, gördüklerini aktardı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple, parçaları değiştirilebilen üst seviye bir kulaklık geliştiriyor
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    Apple tarafından doğrulanmamış yeni elde edilen bilgilere göre firma, kafa üstü tasarımla gelecek üst seviye bir kulaklık geliştiriyor. Bu kulaklık, manyetik eklentiler yoluyla geliştirilebilecek ve parçaları değiştirilebilecek.

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    En az iki farklı model üzerinde çalışan Apple’ın, bu ürünlerden birinde üst seviye materyaller, yani deri tipi kumaşlar, diğerinde ise spor odaklı olarak hafif malzemeler kullandığı biliniyor. Kulaklıkların prototiplerini görenlerin aktardıklarına göre retro görünüme sahip cihazlar, kulağı kapatan kısmında oval bir tasarıma sahip. Bu kısımlar, kafa bandıyla metal bağlantılara sahip. 

    Kulaklığın iskeletine mıknatıslar yardımıyla bağlı kalan kulak yastıkları ve kafa bandı, cihazın kullanıcı tarafından parçalarının değiştirilebilmesine olanak sağlıyor. Benzer bir tasarım daha önce Master & Dynamic ve Bowers & Wilkins markalarının ürünlerinde de görülmüştü. Apple bu modüler kulaklığın parçalarını satarak cihaz üzerinden bolca gelir elde ederken kullanıcılara cihazlarını fazlaca kişiselleştirme imkanı sunacak gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "SMR teknolojisiyle üretilen Western Digital diskler baş ağrıtıyor"

    Apple’dan cihaza yönelik herhangi bir açıklama şimdilik yapılmadı. Bu tip üst seviye bir kulaklık, firma tarafından satışa sunulursa ilk rakibi kendi alt markası olan Beats, dışarıda ise Bose ve Sony gibi markalar olacak.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/apple-developing-high-end-headphones-with-interchangeable-parts Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 8 dk. yeni yorumcu
    Ya ben apple dan artık sıkıldım bence samsung ile aralatındaki fiyat farkınınperformans olarak veremiyor.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Oltanın ucundaki yem aynı, balık hep aynı... Sazan
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