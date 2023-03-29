Apple, yeni ödeme sistemini duyurdu: Apple Pay Later

Tam Boyutta Gör Apple Pay Later, iPhone kullanıcılarının online satın alma işlemlerini taksitle ödemesine olanak tanıyor. Apple’ın “şimdi al sonra öde” sistemine dayanan yeni dijital cüzdan uygulaması Apple Pay Later neler getiriyor bakalım.

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Apple Pay Later neler getiriyor?

Apple Pay Later adında yeni özellik, kullanıcıların satın alma işlemlerinde ödemelerini -altı hafta süresince- dört taksite bölmelerini sağlıyor. Kullanıcılara online ve uygulama içi satın alma işlemlerini yapmaları için 50 dolar ile 1000 dolar arasında değişen bir limit veriliyor. Kullanıcılar, Cüzdan uygulaması içinden faizsiz olarak limit talep edebiliyor. Kullanıcılar, Cüzdan uygulamasından yaklaşan taksitlerini takip edebilecek ve yönetebilecek.

Amerika'da sınırlı kullanıma açıldı

Apple’ın açıklamasına göre Apple Pay Later, şu anda Amerika’da da yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki birkaç ay içinde uygun tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Ekonomistler karşı!

Apple’ın tüketicinin yüksek enflasyon ve genel ekonomik belirsizliğin oldukça dönemde satın alma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla getirdiği “şimdi satın al sonra öde” sisteminin tüketicinin borçlarının daha da artmasına sebebiyet vereceği açık.

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Apple Pay Later duyuruldu