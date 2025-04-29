ChatGPT üzerinden alışveriş dönemi başlıyor; Aramalara ürün tavsiyeleri eklendi

Tam Boyutta Gör Arama tarafında Google'ın tahtını sallamaya başlayan OpenAI, şimdi alışveriş tarafı için de aynısını yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir bu yönde adımlar atan şirket, dün ChatGPT'de önemli bir değişik yaptı. ChatGPT'nin arama özelliği üzerinden artık ürün de aranabiliyor. ChatGPT, yaptığınız aramayla ilgili ürünleri sizin için listeliyor. Hatta bunlardan hangisinin size daha uygun olabileceği konusunda size tavsiyede de bulunuyor.

ChatGPT üzerinden yapılan ürün aramalarında, OpenAI'ın algoritması tarafından seçilen belli başlı ilanlar listeleniyor. Ürün görsellerinin yanı sıra kullanıcı puanı ve yorumlar gibi belli başlı bilgiler de doğrudan ChatGPT üzerinden görüntülenebiliyor. Kullanıcı bir ürünü satın almak istediğinde, harici bağlantıya tıklayarak o ürünün satıldığı siteye gidiyor.

Tam Boyutta Gör Alışverişi tamamlamak için harici bağlantıya gitme zorunluluğu ileride değişebilir. OpenAI'ın bir süredir Shopify ile görüştüğü biliniyor. Bu ortaklığın nihayete erdirilmesinin ardından kullanıcıların harici bağlantıya gitmeden, doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapması da söz konusu olabilir. Özellikle AI ajanlarına geçişin tamamlanmasının ardından bunun daha da yaygın bir alışveriş şekline dönüşmesi bekleniyor. Çünkü AI ajanları, sizin direktifleriniz doğrultusunda otonom olarak bu tarz işlemleri tamamlayabiliyor. Tabii bunlar şimdilik planlama aşamasında.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 27 Nisan 2025 1 gün önce eklendi

ChatGPT'nin Alışveriş Sonuçları OpenAI İçin Önemli bir Gelir Kapısına Dönüşebilir

ChatGPT son dönemin en popüler uygulaması olsa da OpenAI bu popülerliği gelire dönüştürme konusunda sıkıntı yaşıyordu. Şimdi işin içine alışverişin ve ürün ilanlarının girmesi, OpenAI için önemli bir gelir kapısı açabilir. Çünkü ChatGPT'nin aramalarda hangi sonuçları göstereceğini OpenAI belirliyor. Bu da şirkete reklam gelirine dönüştürebileceği önemli bir platform sağlıyor.

OpenAI şu anda satışlardan herhangi bir pay almadığını belirtiyor. Ayrıca gösterilecek ürünlerin de fiyat, puan, teknik özellikler gibi verileri göz önüne alan bir algoritma tarafından bağımsız olarak belirlendiği vurgulanıyor. Sam Altman, daha önce verdiği bir demeçte, ileride reklam alabileceklerini ama bunun gösterilen sonuçlarda bir öncelik sağlamayacağını söylemişti. Altman'ın bu sözünde durup durmayacağını zaman gösterecek.

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ChatGPT artık alışveriş için ürün tavsiyeleri de gösteriyor