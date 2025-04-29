ChatGPT üzerinden alışveriş dönemi başlıyor; Aramalara ürün tavsiyeleri eklendi

ChatGPT üzerinden yapılan ürün aramalarında, OpenAI'ın algoritması tarafından seçilen belli başlı ilanlar listeleniyor. Ürün görsellerinin yanı sıra kullanıcı puanı ve yorumlar gibi belli başlı bilgiler de doğrudan ChatGPT üzerinden görüntülenebiliyor. Kullanıcı bir ürünü satın almak istediğinde, harici bağlantıya tıklayarak o ürünün satıldığı siteye gidiyor.
ChatGPT'nin Alışveriş Sonuçları OpenAI İçin Önemli bir Gelir Kapısına Dönüşebilir
ChatGPT son dönemin en popüler uygulaması olsa da OpenAI bu popülerliği gelire dönüştürme konusunda sıkıntı yaşıyordu. Şimdi işin içine alışverişin ve ürün ilanlarının girmesi, OpenAI için önemli bir gelir kapısı açabilir. Çünkü ChatGPT'nin aramalarda hangi sonuçları göstereceğini OpenAI belirliyor. Bu da şirkete reklam gelirine dönüştürebileceği önemli bir platform sağlıyor.
OpenAI şu anda satışlardan herhangi bir pay almadığını belirtiyor. Ayrıca gösterilecek ürünlerin de fiyat, puan, teknik özellikler gibi verileri göz önüne alan bir algoritma tarafından bağımsız olarak belirlendiği vurgulanıyor. Sam Altman, daha önce verdiği bir demeçte, ileride reklam alabileceklerini ama bunun gösterilen sonuçlarda bir öncelik sağlamayacağını söylemişti. Altman'ın bu sözünde durup durmayacağını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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