Amazon Türkiye’de iadenin kaldırıldığı iddiaları doğru değil!

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Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr'de bugün Prime üyelik ücreti 39 TL’den 49,90 TL’ye yükseldi. Bu fiyat artışıyla birlikte sosyal medyada Amazon Türkiye'nin iade seçeneğini kaldırdığına yönelik çeşitli iddialar ortaya atıldı. Amazon’da iade seçeneği kaldırıldı mı?

Amazon'da iade ve değişim imkanı devam ediyor

Amazon’un iade politikasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Müşteriler önceden olduğu gibi satın aldığı ürünü 30 gün içerisinde dilediği şekilde iade edebilecek. Müşteriler Amazon’un iade kolaylığını yaşamaya devam edebilecek.

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Tam Boyutta Gör Amazon ayrıca değişim konusunda da destek sağlıyor. Bazı ürünlerde değişim seçeneği gözüküyor ve değişim yapılıyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Değişim seçeneğinin gözükmediği ürünler için dilerseniz müşteri hizmetlerine ulaşarak fiyat farkı ödemeden değişim yapabilirsiniz. Örneğin satın aldığınız bir ürünün bedenini değiştirmek ve iade edip fiyat farkı ödemek istemediğiniz durumlarda müşteri temsilcisine ulaşarak fiyat farkı olmadan değişim imkanından yararlanabilirsiniz.

Amazon Türkiye’de ve dünyada satış sonrası sunduğu müşteri odaklı destek ile öne çıkıyor. Amazon bu politikayı Türkiye’de uygulamaya devam edecek. Satın aldığınız ürünü beğenmezseniz, ürüne zarar vermediğiniz takdirde sorunsuz bir şekilde iade edebilirsiniz. Müşteriler Amazon'un bu güvencesiyle gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaya devam edecek.

Amazon'da nasıl iade yapılır?

İade işlemi başlatmak için Siparişlerim kısmından “Ürünleri İade Et” seçeneğine dokunun. Bir iade nedeni seçin. “Devam Et” butonuna dokunun. İade yöntemini seçin. “Kolay Gelsin Evden Teslim Alma Servisi” veya “MNG Kargo Gönderi Koduyla İade” seçeneklerinden birini seçin. “İadeyi Onayla” butonuna dokunun. Bu işlemlerin ardından ürünü paketleyip iade edebilirsiniz.

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Amazon Türkiye’de iadenin kaldırıldığı iddiaları doğru değil!