Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Türkiye’de iadenin kaldırıldığı iddiaları doğru değil!

    Sosyal medyada ortaya atılan iddialarda Amazon Türkiye'nin iade politikasında değişikliğe gittiği ve iadeyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Bu bilgi doğru değil. Amazon'da iade kolaylığı devam edecek.

    Amazon Türkiye’de iadenin kaldırıldığı iddiaları doğru değil! Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr'de bugün Prime üyelik ücreti 39 TL’den 49,90 TL’ye yükseldi. Bu fiyat artışıyla birlikte sosyal medyada Amazon Türkiye'nin iade seçeneğini kaldırdığına yönelik çeşitli iddialar ortaya atıldı. Amazon’da iade seçeneği kaldırıldı mı?

    Amazon'da iade ve değişim imkanı devam ediyor

    Amazon’un iade politikasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Müşteriler önceden olduğu gibi satın aldığı ürünü 30 gün içerisinde dilediği şekilde iade edebilecek. Müşteriler Amazon’un iade kolaylığını yaşamaya devam edebilecek.

    Amazon Türkiye’de iadenin kaldırıldığı iddiaları doğru değil! Tam Boyutta Gör
    Amazon ayrıca değişim konusunda da destek sağlıyor. Bazı ürünlerde değişim seçeneği gözüküyor ve değişim yapılıyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Değişim seçeneğinin gözükmediği ürünler için dilerseniz müşteri hizmetlerine ulaşarak fiyat farkı ödemeden değişim yapabilirsiniz. Örneğin satın aldığınız bir ürünün bedenini değiştirmek ve iade edip fiyat farkı ödemek istemediğiniz durumlarda müşteri temsilcisine ulaşarak fiyat farkı olmadan değişim imkanından yararlanabilirsiniz.

    Amazon Türkiye’de ve dünyada satış sonrası sunduğu müşteri odaklı destek ile öne çıkıyor. Amazon bu politikayı Türkiye’de uygulamaya devam edecek. Satın aldığınız ürünü beğenmezseniz, ürüne zarar vermediğiniz takdirde sorunsuz bir şekilde iade edebilirsiniz. Müşteriler Amazon'un bu güvencesiyle gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaya devam edecek.

    Amazon'da nasıl iade yapılır?

    İade işlemi başlatmak için Siparişlerim kısmından “Ürünleri İade Et” seçeneğine dokunun. Bir iade nedeni seçin. “Devam Et” butonuna dokunun. İade yöntemini seçin. “Kolay Gelsin Evden Teslim Alma Servisi” veya “MNG Kargo Gönderi Koduyla İade” seçeneklerinden birini seçin. “İadeyi Onayla” butonuna dokunun. Bu işlemlerin ardından ürünü paketleyip iade edebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Profil resmi
    Sharjor 4 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

    Profil resmi
    fatih3453 4 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

    Profil resmi
    TheJudgé 16 saat önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka planda uygulama yenileme nedir laptopa su döküldü ama çalışıyor philips marathon serisi sıralaması vücudumuzdaki damarlar dünyayı kaç kez çevirir 1.6 tdci motor nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 14C
    Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum