Amazon Türkiye’de iadenin kaldırıldığı iddiaları doğru değil!

Amazon'da iade ve değişim imkanı devam ediyor
Amazon’un iade politikasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Müşteriler önceden olduğu gibi satın aldığı ürünü 30 gün içerisinde dilediği şekilde iade edebilecek. Müşteriler Amazon’un iade kolaylığını yaşamaya devam edebilecek.
Amazon Türkiye’de ve dünyada satış sonrası sunduğu müşteri odaklı destek ile öne çıkıyor. Amazon bu politikayı Türkiye’de uygulamaya devam edecek. Satın aldığınız ürünü beğenmezseniz, ürüne zarar vermediğiniz takdirde sorunsuz bir şekilde iade edebilirsiniz. Müşteriler Amazon'un bu güvencesiyle gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaya devam edecek.
Amazon'da nasıl iade yapılır?
İade işlemi başlatmak için Siparişlerim kısmından “Ürünleri İade Et” seçeneğine dokunun. Bir iade nedeni seçin. “Devam Et” butonuna dokunun. İade yöntemini seçin. “Kolay Gelsin Evden Teslim Alma Servisi” veya “MNG Kargo Gönderi Koduyla İade” seçeneklerinden birini seçin. “İadeyi Onayla” butonuna dokunun. Bu işlemlerin ardından ürünü paketleyip iade edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP