Amazon Bahar Fırsatları'nda son 4 gün! İşte kaçırmamanız gereken ürünler

Bahar Fırsatları kampanyası kapsamında telefondan bilgisayara, oyun konsollarından televizyonlara, gaming ürünlerden süpermarket ürünlerine, giyimden kozmetiğe tüm kategorilerde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor.
Kaçırmamanız Gereken İndirimler
- MacBook Air M4 çipli 16 GB RAM 512 GB SSD 15.3 inç: 59.999 TL
- MacBook Air M2 çipli 16GB 256 GB SSD 13.6 inç: 34.999 TL
- MSI THIN 15 Dizüstü Bilgisayar, i5-12450H, 16/512GB, RTX3050 4GB: 24.999 TL
- HP Victus Dizüstü Bilgisayar, Ryzen 7-7840HS, 16/512 GB, RTX 4060: 38.999 TL
- MSI CYBORG 15 Dizüstü Bilgisayar, i7-13620H, 16GB/1 TB, RTX4060 GDDR6 8GB: 42.499 TL
- Xbox Wireless Controller 9. Nesil (Microsoft Türkiye Garantili) Beyaz: 2.699 TL
- Xbox Wireless Controller 9. Nesil (Microsoft Türkiye Garantili) Siyah: 2.699 TL
- SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyuncu Kulaklığı PC, PS5, Android ve Switch: 5.498 TL
- MSI GTX 1650 D6 Ventus XS OCV3 128 Bit GDDR6 4 GB Ekran Kartı: 6.179 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Yapay Zeka (AI) Tablet, 16GB RAM, 1TB Hafıza: 43.064 TL
- Next 42" 106 Ekran YE-42020GG4 Full HD Google Android TV: 6.499 TL
- Next 55" 140 Ekran YE-55GFSG7 4K Google Android TV :12.499 TL
- Next 75" 190 Ekran YE-75EFSG7 Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV: 34.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM, 512 GB Hafıza: 54.997 TL
- xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu Siyah: 10.875 TL
- Gigabyte B760 Gaming X AX Wi-Fi Intel DDR5 LGA1700 ATX Anakart: 5.551 TL
- Kingston DataTraveler Kyson 64 GB USB Flash Bellek: 231 TL
- Classone T300 Kablosuz Optik Mouse: 285 TL
- SanDisk Ultra Flair 256 GB Flash Bellek: 599 TL
- Npo FA02 Full HD Wi-Fi IP Güvenlik Kamerası: 629 TL
- HP GK100F Mekanik Gaming Klavye: 841 TL
- Boya BY-DM500 Dinamik Yayın Mikrofonu: 3.767 TL
- Blackvue DR970X-2CH 4K UHD 2 Kameralı Arac Kamerası: 9.209 TL
- Bosch EasyDrill 12 Akülü Vidalama Makinesi: 2.250 TL
- Black+Decker MT218KB Çift Akülü 1.5 Ah Matkap: 2.960 TL
- easy camp Galaxy 400 4 Kişilik Yüksek Aile Çadırı: 7.502 TL
- easy camp Huntsville 500 5 Kişilik Yüksek Aile Çadırı: 15.745 TL
- Finish Quantum Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti 48'li: 251 TL
- Ariel Oxi Ekstra Hijyen 5.5 kg Toz Deterjan: 277 TL
- Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke: 329 TL
- Copier Bond A4 80 gr 500 Yaprak Fotokopi Kağıdı: 109 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!