Amazon Bahar Fırsatları yarın sona eriyor!

Amazon’un 10 Mart’ta başlayan Bahar Fırsatları kampanyası yarın (28 Mart) saat 23.59’da sona erecek. Bahar Fırsatları kampanyasından yararlanmak için yarın son gün!
Bahar Fırsatları kampanyası kapsamında telefondan bilgisayara, oyun konsollarından televizyonlara, gaming ürünlerden süpermarket ürünlerine, giyimden kozmetiğe tüm kategorilerde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor.
Kaçırmamanız Gereken İndirimler
- Samsung Galaxy A25 128 GB 6 GB: 10.785 TL
- Apple iPhone 15 (128 GB): 49.649 TL
- Apple iPhone 14 Plus (256 GB) - Mavi: 53.319 TL
- Apple iPhone 16 (128 GB) - Deniz Mavisi: 59.039 TL
- Apple Watch Series 9 GPS 45 mm (PRODUCT) Red: 13.469 TL
- SanDisk Ultra Dual Drive 128 GB USB Flash Bellek: 233 TL
- Ugreen HiTune T1 TWS ANC Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 450 TL
- Baseus AeQur V2 Bluetooth Hoparlör: 708 TL
- Jwin RM-10 USB Gaming Mikrofon: 896 TL
- LG Tone Free FN4 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 1.277 TL
- JBL Tune 520BT Siyah Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 1.438 TL
- Sennheiser Accentum True Wireless Kulak İçi Kulaklık (Beyaz): 5.384 TL
- TP-Link Archer VR400 Router: 1.438 TL
- MSI Spatium M371 PCI-Express 3.0 1 TB M.2 SSD: 2.038 TL
- GameBooster GB-2416FF 24" 1 ms Full HD 165 Hz Oyuncu Monitörü: 3.749 TL
- Asus VY279HF 27'' 1 ms Full HD IPS 100 Hz Oyuncu Monitörü: 4.182 TL
- Aula AU75 3 Modlu RGB Hot Swap Mekanik TKL Seiya Switch Kablosuz Makrolu Klavye Siyah: 2.712 TL
- Razer BlackWidow V4 (Yeşil Anahtar) Mekanik Oyun Klavyesi: 4.369 TL
- Corsair iCUE LINK H100i RGB AIO CW-9061001-WW 240 mm İşlemci Sıvı Soğutucu: 5.049 TL
- Asus Rog Raikiri Pro Kablosuz Oyun Kolu: 6.258 TL
- USAMS SJ574 Type-C To Type-C PD 100W Hızlı Şarj ve Data Kablosu: 129 TL
- Microsonic Apple iPhone 13 Pro Max için Kılıf Liquid Lansman Silikon Yeşil: 117 TL
- UGREEN Nexode Air 65W 3-Port GaN Fast Charger EU Hızlı Şarj Adaptörü: 1.279 TL
- Wanbo Mini Pro Projeksiyon Cihazı, Android, 300 ANSI Lümen: 3.249 TL
- Black+Decker SUMMITSERIES™ 4’ü 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge: 9.866 TL
- Ultenic FS1 Otomatik Boşaltma İstasyonlu Şarjlı Dikey Süpürge: 10.916 TL
- Anker Eufy LR30 Hybrid Akıllı Robot Süpürge: 9.613 TL
- Contigo Byron Vakumlu 470 ml Termos: 549 TL
- Gillette Fusion Proglide Styler 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi: 739 TL
- Remington HG3000 Omniblade Yüz ve Vücut Bakım Kiti: 879 TL
- Taç Safari 7 Parça Granit Tencere Seti: 1.702 TL
- Black+Decker BEH710 710Watt 13 mm Darbeli Matkap: 1.119 TL
- Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 48'li Paket: 45 TL (3 al 2 öde)
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Joe bidenden iyi yürüyo