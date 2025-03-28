Amazon'un Bahar Fırsatları bu gece sona eriyor! İşte büyük fırsatlar

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Amazon'da Öne Çıkan İndirimler
- Samsung Galaxy A35 5G 8/256 GB Akıllı Cep Telefonu: 14.424 TL
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 2.Nesil 8/128 GB Akıllı Cep Telefonu: 16.599 TL
- Samsung Galaxy S24 FE 8/128GB Akıllı Cep Telefonu: 23.317 TL
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB Akıllı Cep Telefonu: 49.794 TL
- iPhone 15 512 GB: 59.549 TL
- iPhone 16 512 GB: 69.739 TL
- Western Digital WD BlueSA510 250 GB SSD: 649 TL
- MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OCV3 Ekran Kartı: 6.179 TL
- MacBook Air M2 16 GB 256 GB SSD 13.6" Notebook: 34.997 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Core i5-13500H, 16 GB Ram, 512 SSD, RTX 4050 6 GB: 31.499 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Core i7-13700H, 16GB Ram, 1 TB SSD, RTX 4060: 44.499 TL
- Next YE-32020GG4 32" 82 Ekran HD Google Android TV: 4.999 TL
- Next YE-42020GG4 42" 106 Ekran Full HD Google Android TV: 6.499 TL
- TCL 43S5400A Full HD 43 inç 109 Ekran Google Android TV: 11.999 TL
- Next YE-55GFSG7-4K 55" 140 Ekran UHD 4K Google Android TV: 12.499 TL
- JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık: 1.299 TL
- Sennheiser Momentum True Wireless 3 ANC TWS Bluetooth Kulaklık: 6.858 TL
- Baseus Bipow Overseas Edition Dijital Ekranlı 20W 20.000 mAh Powerbank: 947 TL
- JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör: 1.599 TL
- Razer Kishi V2 Pro - Android için mobil oyun kumandası: 3.086 TL
- Blueforce Runner Ful Rgb Mekanik Gaming Oyuncu Klavyesi Blue Switch: 739 TL
- SteelSeries Rival 3 Kablolu Gaming Mouse: 1.061 TL
- Microsoft Xbox Wireless Controller 9. Nesil (Microsoft Türkiye Garantili): 2.699 TL
- Razer Barracuda X - Kablosuz Çoklu Platform Oyun ve Mobil Kulaklık: 4.241 TL
- Razer Blackshark V2 Pro Kablosuz Gaming Kulaklık (Playstation): 4.740 TL
- Hawk Gaming Chair Fame Silver Kumaş Oyuncu Koltuğu: 9.999 TL
- Ultenic U12 Vesla Kablosuz Dikey Süpürge, 45Kpa Emiş Gücü: 8.279 TL
- Viofo A119 V3 2K 2560 * 1600P GPS'li Araç Kamerası: 3.699 TL
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt: 2.199 TL
- LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E (240 Parça): 1.094 TL
- Brennenstuhl Primera-Line Akım Koruyucu Priz: 260 TL
- TP-Link Deco E4 (2-Pack), AC1200 Mbps, Wi-Fi 5 Mesh Sistemi: 1.859 TL
- SanDisk Ultra 32 GB microSDHC Hafıza Kartı: 179 TL
- OBEV Büyük 500 mL Oda Hava Nemlendirici: 499 TL
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Joe bidenden iyi yürüyo