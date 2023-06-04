İddia: Apple karma gerçeklik başlığı Ekim'de seri üretime geçecek

Yatırım şirketi Morgan Stanley’e göre, Apple Reality Pro, Ekim ayında seri üretime girecek, Aralık ayında da piyasaya sürülecek.
Şirketteki Apple analisti Woodring, Apple’ın tedarik zinciri 2023’te 300.000 ile 500.000 arasında başlığı üretime hazırlamayı planlıyor. Başlığın başlangıç fiyatının 3000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. 5 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC23’te resmiyet kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)