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    İddia: Apple karma gerçeklik başlığı Ekim'de seri üretime geçecek

    Apple’ın WWDC23 etkinliğinde karma gerçeklik gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Apple Reality Pro’nun ekran özelliklerinin sızdırılmasının ardından üretim tarihine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.
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    apple reality pro vr ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek WWDC etkinliğinde AR/VR gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü ilk olarak geliştiriciler deneyimleme şansı bulacak. Peki, Apple Reality Pro ne zaman çıkacak?

    Yatırım şirketi Morgan Stanley’e göre, Apple Reality Pro, Ekim ayında seri üretime girecek, Aralık ayında da piyasaya sürülecek.

    Şirketteki Apple analisti Woodring, Apple’ın tedarik zinciri 2023’te 300.000 ile 500.000 arasında başlığı üretime hazırlamayı planlıyor. Başlığın başlangıç fiyatının 3000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. 5 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC23’te resmiyet kazanacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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